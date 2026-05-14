Το Τμήμα Δασών του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι σήμερα Πέμπτη 14 Μαΐου, 2026 και ώρα 17:00 εκδηλώθηκε πυρκαγιά, στην τοποθεσία “Λεμονιές”, της κοινότητας Λυθροδόντα, της επαρχίας Λευκωσίας. Η πυρκαγιά έθεσε σε κίνδυνο το κρατικό δάσος Λυθροδόντα, αφού ξέσπασε μόλις 150 μέτρα από τα σύνορά του.

Η επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό έλεγχο στις 17:13, αφού έκαψε μικρή έκταση καλυμμένη με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 14 άτομα του Τμήματος Δασών με 4 πυροσβεστικά οχήματα και ένα βυτιοφόρο όχημα.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται από την αστυνομία.