Από έπιπλα μέχρι και βιβλία, τα οποία παρέλαβαν κάποιοι από Πράσινα Σημεία και τα οποία, θεωρητικά, θα χρησιμοποιούσαν οι ίδιοι εντοπίστηκαν να προσφέρονται προς πώληση σε δυο γνωστές ιστοσελίδες στο διαδίκτυο.

Όσοι επιδίδονταν και επιδίδονται ακόμη στην πιο πάνω πρακτική, εμφανίζονταν ως άτομα τα οποία χρειάζονταν για το σπίτι τους πχ κάποια έπιπλα τα οποία, όπως διαβεβαίωναν, λόγω οικονομικής δυσχέρειας δεν μπορούσαν να αγοράσουν από το παζάρι και έτσι κατάφερναν να τα παίρνουν δωρεάν από Πράσινα Σημεία. Αξίζει να σημειωθεί, πως κάποιοι πήγαιναν μέχρι και δύο φορές τη βδομάδα στο ίδιο Πράσινο Σημείο και έμπαιναν στους μεγάλους καλάθους (σκιπ) μαζεύοντας αντικείμενα και διάφορα υλικά.

Τα συγκεκριμένα κρούσματα απασχόλησαν τους υπευθύνους των Πράσινων Σημείων οι οποίοι εξέτασαν τρόπους αποτροπής του φαινομένου.

Πάντως στη Λευκωσία, δύο από τα οκτώ Πράσινα Σημεία που λειτουργούν, ορίστηκαν ως χώροι στους οποίους μπορεί ένας πολίτης να αποταθεί για να του δοθούν έπιπλα ή και άλλα είδη και ασκείται κάποιος έλεγχος ώστε να μην το παρατραβούν κάποιοι και να παίρνουν για παράδειγμα 5-6 καναπέδες, δήθεν για το σπίτι τους. Τα σημεία αυτά βρίσκονται στη Μαλούντα και στη Λινού και καταβάλλεται προσπάθεια καλύτερης οργάνωσης τους, με τη διαμόρφωση ειδικών χώρων παραλαβής.

Κάτι άλλο το οποίο προβληματίζει τους αρμοδίους είναι η απόπειρα επαγγελματιών να μεταφέρουν υλικά τα οποία προκύπτουν από το ξήλωμα κατασκευών για τα οποία μάλιστα πληρώνονται από τους πελάτες τους. Ωστόσο, αντί να τα μεταφέρουν σε αδειοδοτημένες μονάδες ανακύκλωσης, τα μεταφέρουν σε Πράσινα Σημεία ώστε να γλυτώσουν τα μεταφορικά (ειδικά όταν οι μονάδες βρίσκονται μακριά) καθώς και τα τέλη που επιβάλλονται από τις μονάδες αυτές. Άλλοι επαγγελματίες συστήνουν στους πελάτες τους να μεταφέρουν οι ίδιοι τα απόβλητα που δημιουργούνται από ανακαινίσεις κοκ και να πουν στον υπάλληλο του Πράσινου Σημείου, ότι εκτέλεσαν οι ίδιοι τις εργασίες, αποσυναρμολογήσεις κοκ, ώστε να μην πληρώσει ο επαγγελματίας τις ταρίφες που επιβάλλονται από τις εξειδικευμένες μονάδες.

Εξάλλου, κάποιοι εκμεταλλεύονται κυρίως ηλικιωμένους όταν τους κλαδέψουν τα δέντρα ή όταν τους κόψουν τα χόρτα κλπ, λέγοντας τους πως πρέπει να πληρώσουν και για τη μεταφορά στο Πράσινο Σημείο. Οι πολίτες πληρώνουν και ο επαγγελματίας μεταφέρει τα απόβλητα σε κάποιο Πράσινο Σημείο και του μένουν και τα χρήματα τα οποία, θεωρητικά, πληρώνει για ανακύκλωση. Το θέμα έγινε αντιληπτό, όταν παππούδες τηλεφώνησαν προκειμένου να παραπονεθούν για ψηλές χρεώσεις που δήθεν επέβαλε το Πράσινο Σημείο. Όταν ενημερώνονταν από υπαλλήλους ότι δεν χρεώνουν οτιδήποτε, οι επηρεαζόμενοι έπεσαν από τα σύννεφα.

Κάτι που προβληματίζει τους υπεύθυνους των Πράσινων Σημείων είναι και το κατά πόσον ενδείκνυται να δίνουν σε πολίτες ηλεκτρικά είδη τα οποία ζητούν, υπό την έννοια, ότι μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα πχ όταν παρουσιάζουν απώλεια ηλεκτρικού ρεύματος κοκ. Εξάλλου, όπως διαπιστώνεται, κάποιοι αφαιρούν τα κομπρεσέρ από τα ψυγεία ή και οτιδήποτε σχετίζεται με μέταλλο από τα κλιματιστικά, με σκοπό να τα πουλήσουν.

Όσον αφορά ντουζιέρες, τουαλέτες κλπ, γίνονται μεν δεκτές αλλά δεν μπορεί κάποιος να μεταφέρει πέραν των 100 κιλών κάθε φορά, ούτε και να το βάρος τους να υπερβαίνει τον έναν τόνο ανά εξάμηνο. Κάποιοι επαγγελματίες επιχειρούν να μεταφέρουν 100 κιλά την ημέρα με σκοπό να καταφέρουν να κουβαλήσουν σταδιακά όλα τα υλικά που τους μένουν από εργασίες που εκτελούν.