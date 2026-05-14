Από τις πρώτες μέρες που υιοθετούμε τον σκύλο μας, μία βασική προτεραιότητα είναι η υγεία του. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ για το πόσο συχνά πρέπει να τον πηγαίνετε στον κτηνίατρο, ειδικά όταν δεν υπάρχει κάποιος εμφανής λόγος;

Η υγεία του σκύλου είναι μια σημαντική υποχρέωση του κηδεμόνα, κυρίως αφού το αγαπημένο μας τετράποδο δεν μπορεί να μιλήσει και να πει ότι δεν νιώθει καλά. Αρκετά από αυτά, μάλιστα, ίσως απομονωθούν από εμάς όταν νιώσουν αδύναμα. Είναι λοιπόν δική μας δουλειά να αναγνωρίζουμε τα συμπτώματα που μαρτυρούν πως κάτι δεν πάει καλά με τον χνουδωτό μας φίλο.

Σύμβουλος στην υγεία του σκύλου είναι ο κτηνίατρος, ο οποίος θα μας δώσει την επιστημονική του άποψη και θα μας ενημερώσει για όσα χρειάζεται να γνωρίζουμε.

Υπάρχουν οι προγραμματισμένες επισκέψεις στον κτηνίατρο, όπως:

– Η πρώτη φορά από τη στιγμή που θα τον υιοθετήσετε. Θα πρέπει να τον δει, να τον γνωρίσει, να δει αν υπάρχει ιατρικό ιστορικό, να τσεκάρει το βιβλιάριό του και να φτιάξει την καρτέλα του. Ανάλογα με την ηλικία του, θα κάνει και τις ανάλογες εξετάσεις. Ρόλο επίσης παίζει και από πού ήρθε ο σκύλος, δηλαδή από άλλο σπίτι, από καταφύγιο ή από το δρόμο.

– Για τα εμβόλια, στις ημερομηνίες που έχει προτείνει ο γιατρός. Ειδικά τα κουτάβια έχουν ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να τηρούμε απαρέγκλιτα.

– Για την τοποθέτηση τσιπ, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη.

– Για τη στείρωση, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει ήδη.

Υπάρχουν οι έκτακτες καταστάσεις όπως:

– Δηλητηρίαση από κάτι τοξικό που έφαγε.

– Μικροεπεμβάσεις, όπως αν μπει κάτι στο μάτι του σκύλου ή στην πατούσα του.

– Μια ξαφνική αδιαθεσία.

– Ένας τραυματισμός μετά από καβγά με κάποιο άλλο ζώο, ή αν είχε ένα ατύχημα

Ανάλογα με την ηλικία του σκύλου, αλλάζει και η συχνότητα για τo κάθε πότε πρέπει να τον πηγαίνουμε στον κτηνίατρο:

– Κουτάβια: Οι πρώτες επισκέψεις γίνονται συχνά, για να ολοκληρωθεί ο αρχικός εμβολιασμός και να αρχίσει να βγαίνει βόλτες, αλλά και να αποκτήσει επαφή με άλλα κατοικίδια.

– Ενήλικοι: Αν δεν έχει προβλήματα υγείας ή τραυματισμούς, θα πρέπει να κάνει το τσεκάπ του μία φορά το χρόνο. Ακόμη κι αν μας φαίνεται απόλυτα υγιής, υπάρχουν περιπτώσεις που μια απλή εξέταση αίματος έδειξε κάτι σοβαρό. Ανάλογα με τον πλάνο εμβολιασμού, μπορεί η επίσκεψη να συμπέσει με το εμβόλιο και να γίνεται μια συνολική εξέταση. Σε αυτή ίσως περιλαμβάνεται εξέταση αίματος, κλινική εξέταση, τεστ για λεϊσμανίωση και ό,τι άλλο κρίνει ο κτηνίατρος.

Στην περίπτωση που αντιμετωπίζει κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, ίσως να χρειάζεται να τον πηγαίνετε πιο συχνά.

– Ηλικιωμένοι: Ανάλογα με την κατάσταση του ζώου, η πιο συνηθισμένη συχνότητα για επίσκεψη στον κτηνίατρο είναι ανά 6 μήνες με ένα χρόνο. Όλα εξαρτώνται από το τι θα βρίσκει σε κάθε εξέταση ο γιατρός και την πορεία του σκύλου μετά από θεραπείες, κλπ.

Ένα από τα πράγματα που θα πρέπει να έχουμε στο νου μας πριν υιοθετήσουμε έναν σκύλο είναι πως η υγεία του είναι σημαντική και ταυτόχρονα έχει κόστος, που κάποιες φορές μπορεί να είναι μεγάλο. Παράλληλα, θα πρέπει να κάνουμε κάθε επίσκεψη στον κτηνίατρο όσο το δυνατόν λιγότερο αγχωτική γίνεται για τον τετράποδο φίλο μας. Είναι σημαντικό να νιώθει εμπιστοσύνη σε εμάς, αλλά και στον κτηνίατρο που επιλέξαμε.

