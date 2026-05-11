Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε, αυτή τη φορά ανάμεσα στο ΑΚΕΛ και τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος της Αριστεράς, ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης «επανέλαβε σήμερα στο κρατικό κανάλι τον αστήριχτο και ανέντιμο ισχυρισμό ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι αναμεμιγμένος στο σκάνδαλο του Βασιλικού».

Στην ανακοίνωση του το ΑΚΕΛ, υποστηρίζει ότι «από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μιχαηλίδης, που αποφάσισε να επιτίθεται με αυτό τον αισχρό τρόπο κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικού του Γραμματέα».

Αυτούσια η ανακοίνωση:

«O Οδυσσέας Μιχαηλίδης επανέλαβε σήμερα στο κρατικό κανάλι τον αστήριχτο και ανέντιμο ισχυρισμό ότι ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ είναι αναμεμιγμένος στο σκάνδαλο του Βασιλικού.

Το ΑΚΕΛ από την πρώτη στιγμή κατήγγειλε τη συμφωνία που έγινε, σε αντίθεση με άλλους που σφύριζαν αδιάφορα μέχρι τη στιγμή που ανέλαβε δράση η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά ο κ. Μιχαηλίδης, που για λόγους που μόνο ο ίδιος αποφάσισε να επιτίθεται με αυτό τον αισχρό τρόπο κατά του ΑΚΕΛ και του Γενικό του Γραμματέα.

Είναι πραγματικά λυπηρό να στηρίζει ο κ. Μιχαηλίδης όλη του την προεκλογική εκστρατεία σε μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος ως Μεσσίας που θα τα βάλει με τη διαφθορά χαρακτηρίζοντας όλους τους υπόλοιπους διεφθαρμένους.

Αυτό είναι το ήθος που θέλει να φέρει το κόμμα του που τάχα θέλει ν’ αναθεσμίσει το κράτος;

Η Κύπρος είναι μικρή και όλος ο κόσμος γνωρίζει και αναγνωρίζει το ποιος είναι καθένας. Ασφαλώς δεν αναμένουμε ότι θα συμφωνούμε όλοι σε όλα, όμως αυτό είναι ένα πράγμα και είναι άλλο να ρίχνει λάσπη ο κ. Οδυσσέας Μιχαηλίδης στον Γενικό Γραμματέα του ΑΚΕΛ για να κερδίσει λίγες ψήφους.

Αν όντως όλοι εννοούμε αυτά που λέμε, ας επικεντρωθούμε στη συζήτηση των μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία.»

Απάντησε το Άλμα

Το Κίνημα Άλμα απάντησε στην ανακοίνωση του ΑΚΕΛ, σχολιάζοντας ότι «οι πολίτες αντιλαμβάνονται πως το ΑΚΕΛ αντιμάχεται τη διαφθορά κατά βάση προσωηματικά, στο μέτρο δηλαδή που δεν εξυπηρετούνται δικά του συμφέροντα».

Ισχυρίζεται ότι ο ΓΓ του ΑΚΕΛ σε συνεδρία της Επιτροπή Ενέργειας για το έργο στο Βασιλικό επιτέθηκε στον Υπουργό Ενέργειας λόγω της πρόθεσης του να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου που είχε διακοπεί λίγες μέρες προηγουμένως από την Κινεζική Κοινοπραξία.

«Ο κ. Στεφάνου ζητούσε από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει με τον υφιστάμενο υπεργολάβο, χωρίς νέο διαγωνισμό, διότι, διαφορετικά, ισχυρίστηκε ότι θα επέρχονταν σοβαρή καθυστέρηση. Ο υπεργολάβος στον οποίο αναφερόταν είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με το ΑΚΕΛ και η απευθείας ανάθεση σε αυτόν θα ήταν παράνομη», αναφέρεται επίσης στην ανακοίνωση του Κινήματος Άλμα.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Η δήθεν ηθική ανωτερότητα του ΑΚΕΛ αποδεικνύεται φύλλο συκής.

Στις 30 Ιουλίου 2024, στη συνέδρια της Επιτροπής Ενέργειας για το έργο στο Βασιλικό, ο Γραμματέας του ΑΚΕΛ Στέφανος Στεφάνου επιτέθηκε στον Υπουργό Ενέργειας ότι ήθελε να προκηρύξει νέο διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του έργου που είχε διακοπεί λίγες μέρες προηγουμένως από την Κινεζική Κοινοπραξία.

Ο κ. Στεφάνου ζητούσε από την Κυβέρνηση, να προχωρήσει με τον υφιστάμενο υπεργολάβο, χωρίς νέο διαγωνισμό, διότι, διαφορετικά, ισχυρίστηκε ότι θα επέρχονταν σοβαρή καθυστέρηση. Ο υπεργολάβος στον οποίο αναφερόταν είναι πρόσωπο συνδεδεμένο με το ΑΚΕΛ και η απευθείας ανάθεση σε αυτόν θα ήταν παράνομη.

Οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι το ΑΚΕΛ αντιμάχεται την διαφθορά κατά βάση προσχηματικά, στο μέτρο, δηλαδή, που δεν εξυπηρετούνται δικά του συμφέροντα. Μετά τις πιέσεις Στεφάνου, η Κυβέρνηση επιχείρησε επί 14 μήνες να αναθέσει το έργο στον συγκεκριμένο υπεργολάβο, ο οποίος συνδέεται επαγγελματικά με τον Γιάννο Λακκοτρύπη αντιπρόεδρο της ΔΗΠΑ. Τελικά δεν το έκανε αφού ήταν παράνομο. Χάθηκαν, όμως, ακόμα 14 πολύτιμοι μήνες. Είναι σαφές ότι τα πλοκάμια του κατεστημένου απλώνονται παντού και δεν έχουν κομματικό χρώμα.

Αυτή η νοσηρή κατάσταση πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Στις εκλογές της 24ης Μαΐου, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν την αρχή. Το ΑΛΜΑ απέδειξε ότι είναι και δεσμεύεται ότι θα γίνει ο μοχλός της αλλαγής. Με τόλμη και σχέδιο θα αλλάξουμε την Κύπρο!»