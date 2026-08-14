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Έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του γιόρτασε το ΑΚΕΛ, οριοθετώντας τους πολιτικούς στόχους για την Αριστερά στο σήμερα, με ορίζοντα το 2028 και την προοπτική μιας προοδευτικής κοινωνικής συμμαχίας που θα φέρει αλλαγή στη διακυβέρνηση του τόπου.

Μέσα από τη διακήρυξη για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ΚΚΚ, η Εζεκία Παπαϊωάννου καθορίζει το πλαίσιο πολιτικής και τους στόχους του κόμματος, με πρώτο σταθμό τις προεδρικές εκλογές και την ανάληψη της διακυβέρνησης του τόπου.

Μπορεί οι εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της Δεξιάς, από το Προεδρικό μέχρι την Πινδάρου, και οι μεταξύ τους αντιπαραθέσεις να επισκιάζουν όσα ενδεχομένως γίνονται στο στρατόπεδο της Αριστεράς, είναι όμως προφανές ότι το κεφάλαιο των προεδρικών εκλογών βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του ΑΚΕΛ. Ίσως για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ανοίγει η συζήτηση για τις προεδρικές εκλογές τόσο νωρίς. Από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά ξεκινά ο εσωκομματικός διάλογος και, σύμφωνα με τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών, απόφαση αναμένεται να ληφθεί μέχρι την άνοιξη του 2027.

Κατά το παρελθόν, οι όποιες αποφάσεις λαμβάνονταν προς το τέλος του καλοκαιριού πριν από τις προεδρικές εκλογές.

«Το ΑΚΕΛ ανοίγει σήμερα τη νέα σελίδα στην πορεία του με την ορμή της Ιστορίας και της ιδεολογίας του, με τη δύναμη της πολιτικής και των καθημερινών του αγώνων σε κάθε μετερίζι. Προπαντός, προχωρούμε με τη δύναμη που μας δίνει ο λαός και η ενίσχυση του ΑΚΕΛ στις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές έστειλε το ισχυρό μήνυμα ότι η Αριστερά είναι εδώ!», αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επετειακή ανακοίνωσή του το κόμμα για την επέτειο των 100 χρόνων, υποδεικνύοντας πως ο λαός έστειλε μήνυμα για μια

Αριστερά ισχυρή, μαχητική και αποφασιστική και ορίζοντας τους εξής πολιτικούς στόχους:

● Για να διεκδικεί και να κερδίζει όσα αξίζουν και δικαιούνται οι εργαζόμενοι του τόπου, η νέα γενιά, τα νοικοκυριά, η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι και οι ευάλωτες ομάδες, για να έχει ο λαός ζωή με πραγματική αξιοπρέπεια και δικαιώματα.



● Για να αναμετριέται με την αυθαιρεσία των τραπεζών, με τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα που λυμαίνονται τον τόπο, με το μαζικό ξεπούλημα της γης μας στο ξένο κεφάλαιο.



● Για να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία απέναντι στην ακροδεξιά που δηλητηριάζει την κοινωνία και νοσταλγεί τις πιο μαύρες μέρες της κυπριακής ιστορίας.



● Για να χτίσουμε, απέναντι στο μπλοκ δεξιάς – ακροδεξιάς, την κοινωνική πλειοψηφία για την προοδευτική αλλαγή που χρειάζεται ο τόπος το 2028.



● Για να αποτρέψουμε την οριστική διχοτόμηση της πατρίδας μας και να ανοίξουμε το δρόμο για τον τερματισμό της κατοχής και την επανένωση, για την κοινή πατρίδα Ε/κ και Τ/κ. Για μια Κύπρο που θα είναι γέφυρα ειρήνης στη Μεσόγειο και όχι ορμητήριο πολέμου ξένων δυνάμεων.



● Για τον κόσμο που οραματιζόμαστε και ονειρευόμαστε, τον κόσμο της ειρήνης και του σοσιαλισμού.

«Το ΑΚΕΛ προχωρά μπροστά και κάνει την Ιστορία μέλλον. Με το λαό, για το λαό. Και τώρα και πάντα», καταλήγει στο μήνυμά του.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης το κάλεσμα που απευθύνει προς την ευρύτερη κοινωνία για το ρόλο που έχει να διαδραματίσει το ΑΚΕΛ ως πολιτική δύναμη υπεράσπισης των συμφερόντων όλων των Κυπρίων.

«Απευθύνουμε ταυτόχρονα, διαβεβαίωση σε κάθε Κύπριο και Κύπρια, όπου κι αν ανήκει πολιτικά, ότι το ΑΚΕΛ ήταν, είναι και θα είναι δύναμη υπεράσπισης ολόκληρου του κόσμου της εργασίας και της μεσαίας τάξης απέναντι στο σύστημα, τα κατεστημένα και τα συμφέροντα που συνθλίβουν τις ζωές και το μέλλον της πλειοψηφίας της κοινωνίας. Ήταν, είναι και θα είναι δύναμη υπεράσπισης της πατρίδας, της δημοκρατίας και της προόδου στον τόπο μας».

Η οριοθέτηση του μοντέλου

Μέσα στο πλαίσιο των πολιτικών στόχων της Αριστεράς για το δεύτερο αιώνα ζωής του ΑΚΕΛ αποτυπώνεται και το μοντέλο με το οποίο θα πορευθεί στις προεδρικές εκλογές. Ένα μοντέλο το οποίο ουσιαστικά κινείται στα πρότυπα των προεδρικών εκλογών του 2023 και, γι’ αυτό, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης έχει κάθε λόγο να ετοιμάζεται να ράψει νέο κοστούμι προεδρικών εκλογών.

Ο ίδιος, εξάλλου, έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του ΑΚΕΛ, το οποίο δείχνει να είναι ανοιχτό και θετικό στη συζήτηση του ονόματός του. Πρόκειται για σενάριο που φαίνεται να ενισχύεται και από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις, στις οποίες ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφει, σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλη δυναμική.