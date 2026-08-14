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Μετά την κεντρική πλατεία έλαβε πολεοδομική άδεια και το δεύτερο μεγάλο έργο που προγραμματίζει η τοπική Αρχή στο Παραλίμνι.

Πρόκειται για το έργο «Λιθόστρωσης και Ανάπλασης του Κεντρικού Πυρήνα Παραλιμνίου», που έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €8 εκατ..

Ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας ανακοίνωσε πως στις 10 Αυγούστου παρέλαβε την πολεοδομική άδεια για την ανάπλαση του πυρήνα, αναφέροντας πως αποτελεί σημαντικό βήμα για την υλοποίηση ενός έργου, που εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση του κέντρου.

Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει αντικατάσταση του υφιστάμενου οδοστρώματος, αναβάθμιση και δημιουργία πεζοδρομίων, νέες δενδροφυτεύσεις και χώρους πρασίνου, χώρους εξυπηρέτησης καταστημάτων και επισκεπτών, καθώς και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. «Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, λειτουργικού και προσβάσιμου αστικού περιβάλλοντος, που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων, θα ενισχύσει την εμπορική και κοινωνική δραστηριότητα και θα αναβαθμίσει την εικόνα του Παραλιμνίου προς τους επισκέπτες», αναφέρει ο Δήμος, προσθέτοντας πως μέσα από τον σχεδιασμό επιδιώκεται και η ανάδειξη της ιδιαίτερης ταυτότητας της περιοχής.

Το επόμενο βήμα είναι η ολοκλήρωση των τελικών κατασκευαστικών σχεδίων και των απαραίτητων τεχνικών μελετών για το έργο, καθώς και η διαδικασία έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου θέλει να μεταμορφώσει πλήρως την εικόνα του κέντρου του Παραλιμνίου, μέσα από δύο ακόμα έργα. Το πρώτο, που αναμένεται να ολοκληρωθεί αρχές του 2027, είναι ο πολυώροφος χώρος στάθμευσης κόστους €6.7 εκατ., που αναγείρεται δίπλα από το Δημοτικό Μέγαρο. Στον νέο δημοτικό χώρο στάθμευσης θα υπάρχουν θέσεις για 296 οχήματα.

Το δεύτερο έργο, που είναι πολεοδομικό, αφορά σε ανάπλαση της κεντρικής πλατείας, που έχει επίσης λάβει πολεοδομική άδεια και προχωρούν οι διαδικασίες ωρίμανσης, ώστε να ξεκινήσει εντός του 2027, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» από τον Δήμο Παραλιμνίου-Δερύνειας.

Το επόμενο διάστημα θα κατατεθεί αίτηση στον ΕΟΑ Αμμοχώστου για οικοδομική άδεια, ενώ ετοιμάζονται και τα απαραίτητα έγγραφα που θα κατατεθούν στο Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, που θα προκηρύξει διαγωνισμό για τις κατασκευαστικές εργασίες.

Το έργο έχει προκαταρκτική εκτίμηση κόστους τα €5 εκατ. και θα περιλαμβάνει χώρο εκδηλώσεων, πάρκο, χώρο μνημείων και εκτεταμένη δεντροφύτευση. Στον χώρο αναμένεται να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο αναφοράς, από το οποίο θ’ αναδεικνύονται οπτικά οι τρεις εκκλησίες της περιοχής, ενώ η προσθήκη υδάτινου στοιχείου θα συνδέσει νοητά την πλατεία με τη λίμνη Παραλιμνίου και τη θάλασσα.

Στον χώρο της πλατείας θα μπορούν να φιλοξενηθούν μέχρι και 3.500 άτομα. «Η νέα Κεντρική Πλατεία, σε συνδυασμό με την ανάπλαση του Κεντρικού Πυρήνα και τη δημιουργία του Πολυώροφου Χώρου Στάθμευσης, φιλοδοξεί ν’ αποτελέσει ένα σύγχρονο έργο ευρωπαϊκών προδιαγραφών και ένα νέο σημείο αναφοράς για το Παραλίμνι και τις επόμενες γενιές», αναφέρει σε ανακοίνωση ο Δήμος.