Σε τροχιά υλοποίησης μπαίνει το έργο της ανάπλασης του παραδοσιακού πυρήνα του Φρενάρους, που αποτελεί δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Παραλιμνίου-Δερύνειας. Το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την πρώτη φάση, με προϋπολογισμό €1.650.000. Η χρηματοδότησή του έργου θα γίνει κατά δύο τρίτα από το κράτος και το υπόλοιπο κόστος θ’ αναλάβει η τοπική αρχή.

Στους ενδιαφερόμενους δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου να καταθέσουν τις προσφορές τους. Ο στόχος είναι μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, που θα αλλάξουν ριζικά τον παραδοσιακό πυρήνα του δημοτικού διαμερίσματα. Η περιοχή ζητούσε το συγκεκριμένο έργο εδώ και πάνω από μια εικοσαετία, αφού θα δώσει νέες προοπτικές στο Φρέναρος.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει την κατασκευή πλατείας και την ανάπλαση των γύρω δρόμων. Η πλατεία θα έχει εμβαδόν 2.280 τ.μ. και θα περιλαμβάνει υπαίθρια εξέδρα εκδηλώσεων, αποδυτήρια, δωμάτιο ταχυδρομικών θυρίδων, ανοικτούς ακάλυπτους χώρους και καλυμμένους χώρους από μεταλλικές πέργολες σκίασης με αναρριχώμενα φυτά.

Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί παιδική χαρά, θα υπογειοποιηθούν υπηρεσίες κοινής ωφελείας, θα τοποθετηθεί σύγχρονος αστικός εξοπλισμός, ενώ θα γίνουν φυτεύσεις δέντρων και θάμνων.

Στόχος του έργου είναι η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού της κοινότητας με την συγκέντρωση κόσμου όλων των ηλικιακών ομάδων στον παραδοσιακό πυρήνα. Η αναβάθμιση του δημόσιου χώρου αναμένεται να αναζωογονήσει και την εμπορική δραστηριότητα στη συγκεκριμένη περιοχή, μέσω της αξιοποίησης υφιστάμενων υποστατικών.