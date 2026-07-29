Σημαντική αύξηση των ποσοστών ολοκλήρωσης των αιτήσεων αδειοδότησης καταγράφει ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ), που έδωσε στη δημοσιότητα στοιχεία για τους Δήμους Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Σε πολύ ψηλά επίπεδα κινούνται τα ποσοστά για τις οικοδομικές άδειες αφού στον Δήμο Παραλιμνίου το ποσοστό ολοκλήρωσης ξεπέρασε το 108%, ενώ στον Δήμο Αγίας Νάπας το 95%.

Σ’ ό,τι αφορά στις πολεοδομικές άδειες το ποσοστό ολοκλήρωσης και για τους δύο δήμους ξεπερνά το 80%.

Τα στοιχεία αφορούν στους πρώτους πέντε μήνες του 2026 και τα ποσοστά υπολογίζονται με βάση τις υποβληθείσες αιτήσεις σε σχέση με τις ολοκληρωμένες αιτήσεις της ίδιας περιόδου.

Αναφορικά με τα ποσοστά που υπερβαίνουν το 100% προκύπτουν από την ολοκλήρωση αιτήσεων που είχαν υποβληθεί σε προηγούμενες περιόδους.



Οι πιο ψηλοί ρυθμοί διεκπεραίωσης καταγράφονται στις ακριτικές κοινότητες του Δάσους Άχνας (100% ποσοστό ολοκλήρωσης σε όλες τις άδειες), καθώς και στην Αχερίτου όπου το ποσοστό για τις πολεοδομικές φτάνει το 100%, ενώ για τις οικοδομικές άδειες το 200%.



Ο ΕΟΑΑ διευκρινίζει πως στους δείκτες δεν περιλαμβάνονται αιτήσεις για τις οποίες έγινε άρνηση παραλαβής, αφού δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα κριτήρια ή τις σχετικές λίστες ελέγχου (checklists).

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026 καταγράφηκαν 95 περιπτώσεις άρνησης παραλαβής στην Πολεοδομική Αδειοδότηση και 86 στην Οικοδομική Αδειοδότηση.

«Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τη συνεχή βελτίωση της αποδοτικότητας της Διεύθυνσης Αδειοδότησης της Ανάπτυξης, καθώς και τη συστηματική προσπάθεια για ταχύτερη εξέταση και ολοκλήρωση των αιτήσεων προς όφελος των πολιτών, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών της επαρχίας», αναφέρει ο Οργανισμός, σημειώνοντας πως συνεχίζει να δημοσιοποιεί τα στοιχεία ανά δήμο και δημοτικό διαμέρισμα, ώστε κάθε πολίτης να γνωρίζει την απόδοση των υπηρεσιών στην περιοχή του.

«Η λογοδοσία, η αξιολόγηση και η συνεχής βελτίωση είναι ο δρόμος για καλύτερες υπηρεσίες προς όλους», σημειώνει.