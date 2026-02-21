Σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η προσπάθεια κατασκευής μονάδας αφαλάτωσης στην ελεύθερη περιοχή Αμμοχώστου. Ενώ το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) βρισκόταν ένα βήμα πριν από τις υπογραφές με τον ανάδοχο για την εγκατάσταση κινητής μονάδας στην Αγία Νάπα, μια θύελλα αντιδράσεων από τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ), τις τοπικές Αρχές και τον επιχειρηματικό κόσμο πάγωσε τη διαδικασία, φέρνοντας το έργο σε πλήρες αδιέξοδο.

Η διαδικασία έτρεξε με ρυθμούς εξπρές λόγω του φάσματος της λειψυδρίας. Η προκήρυξη δημοσιεύθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2025, η αποσφράγιση των προσφορών έγινε στις 13 Ιανουαρίου 2026 και η περίοδος ενστάσεων έληξε στις 17 Φεβρουαρίου.

Παρόλο που όλα ήταν έτοιμα ώστε η μονάδα (δυναμικότητας 10.000 κ.μ./ημέρα με προοπτική για 20.000 κ.μ.) να τεθεί σε λειτουργία τον προσεχή Οκτώβριο, το ΤΑΥ τηρεί πλέον στάση αναμονής. Η αιτία; Η σφοδρή παρέμβαση του ΕΟΑ Αμμοχώστου, τοπικών Αρχών και των ξενοδόχων της περιοχής, οι οποίοι κατηγορούν το Υπουργείο Γεωργίας για ετσιθελικές αποφάσεις χωρίς διαβούλευση.

Με επιστολή-καταπέλτη στις 2 Φεβρουαρίου 2026, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Αμμοχώστου, Γιάννης Καρούσος, ξεκαθάρισε στην υπουργό Γεωργίας πως η χωροθέτηση σε δασική γη στην Αγία Νάπα (περιοχή πρώην κατασκηνωτικού χώρου) είναι απαράδεκτη. «Η είσοδος του μεγαλύτερου τουριστικού θέρετρου της Κύπρου δεν μπορεί να έχει ως “αξιοθέατο” μία μονάδα αφαλάτωσης», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.

«Η προτεινόμενη ανάπτυξη δεν συνάδει ούτε με τον χαρακτήρα της περιοχής ούτε με τον τουριστικό της ρόλο, ιδιαίτερα σε έναν χώρο που είναι γνωστός για το δάσος με τις ακακίες», συμπληρώνει ο κ. Καρούσος. Μια επιστολή που στάλθηκε ωστόσο μετά που ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του έργου και το ΤΑΥ θα προχωρούσε με την υπογραφή της σύμβασης.

Παράλληλα, επιχειρηματίες της περιοχής εκφράζουν φόβους για περιβαλλοντική υποβάθμιση των κορυφαίων παραλιών Nissi Beach και Μακρόνησου, σημειώνοντας ότι το έργο προωθήθηκε χωρίς Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι ευρωπαϊκοί κανονισμοί για πληροφόρηση του κοινού.

Αντιπροτείνοντας λύσεις που δεν θα πλήττουν το τουριστικό προϊόν, ο ΕΟΑ και οι τοπικοί φορείς καλούν το Υπουργείο να εξετάσει δύο νέες περιοχές: Περιοχή Κάππαρη στον Πρωταρά και περιοχή Ποταμού Λιοπετριού προς Ξυλοφάγου. «Οποιαδήποτε άλλη επιλογή δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη μας και δεν μπορεί να προχωρήσει χωρίς σοβαρές αντιδράσεις», υπογραμμίζει ο ΕΟΑ.

Παράλληλα, επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην Αγία Νάπα πρότειναν την Περιοχή Αγίας Θέκλας, πλησίον της Μαρίνας Αγίας Νάπας.

Στο τραπέζι τέθηκαν και άλλες εισηγήσεις τις τελευταίες ημέρες και εξετάζονται από το ΤΑΥ και τις άλλες συναρμόδιες Αρχές.

Ωστόσο, το ΤΑΥ υπογραμμίζει τις τεχνικές δυσκολίες, αλλά και το χρόνο που απαιτείται για ανατροπή των δεδομένων για να έχει επάρκεια νερού η επαρχία. Σύμφωνα με τους ειδικούς, σε περίπτωση που ληφθεί απόφαση για νέα χωροθέτηση της μονάδας αφαλάτωσης, απαιτούνται τουλάχιστον 18μήνες για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία. Συνέπεια αυτού υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για περικοπές στην ύδρευση το ερχόμενο καλοκαίρι.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της ελεύθερης επαρχίας Αμμοχώστου εμπίπτει στο Δίκτυο Natura 2000 ή χαρακτηρίζεται ως ζώνη κολύμβησης και αναψυχής, γεγονός που καθιστά την πόντιση θαλάσσιων αγωγών εξαιρετικά σύνθετη. Επιπλέον, στις νέες προτεινόμενες τοποθεσίες απουσιάζουν οι απαραίτητες υποδομές για τη μεταφορά του παραγόμενου νερού στο δίκτυο.

Σήμερα, η επαρχία Αμμοχώστου βασίζεται για την υδροδότησή της στον Νότιο Αγωγό, ο οποίος δέχεται ασφυκτικές πιέσεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Η νέα μονάδα, προϋπολογισμού €25 εκατ., θεωρείται ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της λειψυδρίας.

Με την κυβέρνηση να βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και την τοπική κοινωνία να προειδοποιεί με δυναμικές αντιδράσεις, η τελική απόφαση της υπουργού Γεωργίας και κατ’ επέκταση του Υπουργικού Συμβουλίου αναμένεται με κομμένη την ανάσα. Ουσιαστικά η αρμόδια Υπουργός έχει δύο επιλογές: Να προχωρήσει με το έργο στην Αγία Νάπα έτσι ώστε τον προσεχή Οκτώβριο να τεθεί σε λειτουργία η μονάδα αφαλάτωσης ή να ρισκάρει αναζητώντας νέα τοποθεσία με όλους τους συνεπακόλουθους κινδύνους σε περίπτωση που τα αποθέματα νερού περιοριστούν για οποιοδήποτε λόγο.

ΤΑΥ: Ζωτικής σημασίας η προσθήκη νέας μονάδας

>Οκτώβριο 2025 η απόφαση για μονάδα στην Αγία Νάπα με στόχο να λειτουργήσει Οκτώβριο 2026

Σύμφωνα με το ΤΑΥ, η ενίσχυση του Ενιαίου Σχεδίου του Νοτίου Αγωγού (ΕΣΝΑ) μέσω μιας νέας μονάδας αφαλάτωσης θα συμβάλει στην ασφάλεια της υδατικής επάρκειας, διασφαλίζοντας ότι η περιοχή της ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις μελλοντικές προκλήσεις. Η προσθήκη αυτής της μονάδας είναι ζωτικής σημασίας για τη σταθερότητα της παροχής νερού, μειώνοντας τον κίνδυνο λειψυδρίας και εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της τοπικής οικονομίας.

Το ΤΑΥ υπογραμμίζει ότι η περιοχή αντιμετωπίζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση για νερό, ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η τουριστική κίνηση κορυφώνεται, επιβαρύνοντας σημαντικά τα υπάρχοντα υδάτινα αποθέματα.

Σημειώνεται ότι η απόφαση για την κατασκευή κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Αγία Νάπα λήφθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 29/10/2025. Η απόφαση εγκρίθηκε για την κατασκευή μονάδας αφαλάτωσης δυναμικότητας 10.000 κ.μ. για περίοδο 5 χρόνων αφού προηγουμένως εξασφαλίστηκαν οι απόψεις των εμπλεκόμενων Τμημάτων/ Υπηρεσιών.

Στις 22/1/2026 με νέα απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η επέκταση της μονάδας σε 15.000 κ.μ. νερού την ημέρα με διάρκεια σύμβασης 7 χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι στις 14/11/2024, το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε ότι βρίσκεται σε προκαταρκτικό στάδιο η εξέταση εγκατάστασης κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην ελεύθερη επαρχία Αμμοχώστου από το ΤΑΥ. Σύμφωνα με την τότε ενημέρωση «έχει εντοπιστεί συγκεκριμένη έκταση που αποτελεί κρατική γη, αλλά σύμφωνα με το θαλάσσιο χωροταξικό σχέδιο η περιοχή στην οποία θα πρέπει να εγκατασταθεί ο θαλάσσιος αγωγός της Μονάδας χαρακτηρίζεται ως περιοχή δικτύου Natura 2000 επομένως θα πρέπει να υπάρξει σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Περιβάλλοντος. Επιπλέον δεν υπάρχει εγκατεστημένη σε κοντινή απόσταση η απαιτούμενη υποδομή παραλαβής του παραγόμενου νερού και διάθεσης στους καταναλωτές. Θα πρέπει να εγκατασταθεί αγωγός από το σημείο της Μονάδας μέχρι το κοντινότερο σημείο σύνδεσης με τον προτεινόμενο αγωγό του Κοκκινόκρεμμου (περίπου 8,5 χιλιόμετρα)».