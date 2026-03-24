Τις αντιδράσεις μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας προκάλεσε την Τρίτη το κυβερνητικό νομοσχέδιο που προνοεί την τροποποίηση των κριτηρίων για αύξηση των δικαιούχων της κρατικής φοιτητικής μέριμνας, καθώς και την αύξηση του ύψους της φοιτητικής χορηγίας.

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Ανδρέας Ζαχαριάδης, παρουσίασε στην Επιτροπή το κυβερνητικό νομοσχέδιο για την τροποποίηση της φοιτητικής χορηγίας, σημειώνοντας ότι οι προτεινόμενες τροποποιήσεις κοστολογούνται στα €10,5 εκατ. προσθέτοντας ότι «είναι αυτά που μπορούμε να δώσουμε αυτή τη στιγμή».

Ο Αντώνης Χατζηαντώνης, εκ μέρους της Παγκύπριας Οργάνωσης Πενταμελούς Οικογένειας (ΠΟΠΟ), χαιρέτισε την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τα 5 παιδιά και άνω, σημειώνοντας παράλληλα ότι η αύξηση στο βασικό επίδομα είναι πολύ χαμηλή σύμφωνα με τις σημερινές τιμές.

Ο Παύλος Καλοσυνάτος, εκ μέρους της ΠΕΟ, ανέφερε ότι θα μπορούσε το επίδομα να συνδεθεί με την εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή, προσθέτοντας ότι τα τελευταία χρόνια συρρικνώθηκε ο αριθμός των δικαιούχων, λόγω της αύξησης των εισοδημάτων. Θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην πρώτη εισοδηματική κατηγορία, η οποία πλήττεται περισσότερο από τις διακυμάνσεις του δείκτη τιμών καταναλωτή, επεσήμανε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι ανέμενε από την Κυβέρνηση να καλύψει τη διαφορά των €3,5 εκατ. που προκύπτει από το κυβερνητικό νομοσχέδιο και την πρόσφατη εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας για αύξηση της φοιτητικής χορηγίας κατά €14 εκατ.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι «δεν μπορούμε να εξαγγέλλουμε συγκεκριμένα πράγματα και μετά να λέμε ‘’συγγνώμη, λάθος’’». Προβάλλοντας απόσπασμα από τηλεοπτική εμφάνιση του Προέδρου της Δημοκρατίας, στο οποίο είχε πει ότι θα αυξήσει τη φοιτητική χορηγία από €48 εκατ. σε €62 εκατ., ο κ. Χριστοφίδης απηύθυνε έκκληση «να δοθούν τουλάχιστον αυτά που εξήγγειλε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, ανέφερε ότι το ΑΚΕΛ δεν ψήφισε τη φορολογική μεταρρύθμιση για τα φυσικά πρόσωπα και ότι τα υπόλοιπα κόμματα διαφώνησαν. «Τώρα πληρώνουμε τις συνέπειες αυτής της απόφασης», τόνισε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Γιώργος Κάρουλλας, σημείωσε ότι μένουν αδιάθετα ποσά από αυτά που προνοούνται για τη φοιτητική μέριμνα. Είναι θετικό ότι διευρύνεται η βάση, αλλά θα πρέπει να γίνουν κι άλλα βήματα, πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, είπε ότι η Κυβέρνηση «αθέτησε τη δική της εξαγγελία για τη φοιτητική μέριμνα». «Ας δείξουν ένα κοινωνικά ευαίσθητο πρόσωπο και ας υλοποιήσουν την εξαγγελία τους», ανέφερε.

Ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, Βουλευτής του ΔΗΚΟ, Παύλος Μυλωνάς, ρώτησε αν υπάρχει περίπτωση να συζητηθεί η ένταξη των οικογενειών με 4 παιδιά στη φοιτητική χορηγία.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, είπε ότι «πρέπει να ψηφίσουμε την ένταξη των οικογενειών με 4 παιδιά στη φοιτητική χορηγία».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε ότι πρέπει να βρεθεί μια μέση λύση στο θέμα της διεύρυνσης της φοιτητικής χορηγίας.

Ο Ανδρέας Ζαχαριάδης επεσήμανε ότι το νομοσχέδιο έχει 3 παραμέτρους, που είναι η αύξηση των δικαιούχων με την αλλαγή των εισοδηματικών κριτηρίων, η ενίσχυση χαμηλά εισοδηματικών οικογενειών, καθώς και η στήριξη των πολύτεκνων οικογενειών.

Εκπρόσωποι οργανώσεων των πολύτεκνων οικογενειών υπογράμμισαν την ανάγκη λύσης του προβλήματος που έχει προκύψει με το ύψος της φοιτητικής χορηγίας.

Ο Ηλίας Αριστοδήμου, εκ μέρους της ΠΟΦΕΝ, είπε ότι χρειάζονται κι άλλες τροποποιήσεις της νομοθεσίας, προσθέτοντας ότι η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών «δεν είναι ολιστική».

Σε δήλωσή του μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Παιδείας, ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Πρόδρομος Αλαμπρίτης, ανέφερε ότι «οποιαδήποτε αύξηση του ποσού και των εισοδηματικών κριτηρίων είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, είναι ένα βήμα προς τα μπροστά, αλλά δεν είναι αρκετή».

Ο κ. Αλαμπρίτης σημείωσε ότι ο ΔΗΣΥ έθεσε την επιτακτική ανάγκη για περαιτέρω στήριξη των φοιτητών, κυρίως των τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών, να λαμβάνεται υπόψιν στη φοιτητική χορηγία η αύξηση του κόστους ζωής, να βρεθεί φόρμουλα αποκοπής ποσοστού της φοιτητικής χορηγίας για όσους 100 ξεπερνούν το ποσό που προβλέπεται στα εισοδηματικά κριτήρια και να λαμβάνονται υπόψιν οικογένειες, οι οποίες σπουδάζουν ταυτόχρονα 2 ή περισσότερα παιδιά.

Ανέφερε, επίσης, ότι η αλλαγή στη φοιτητική χορηγία «πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον και να καλύπτει τη μεσαία τάξη».

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστοφίδης, δήλωσε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας «πρέπει να δώσει στους φοιτητές αυτά τα 14 εκατομμύρια που εξήγγειλε πριν από περίπου 2 μήνες». «Πάμε να κάνουμε αλλαγές θετικές από το 1998 και η αύξηση που θα δώσουν στους φοιτητές είναι 3 ευρώ την εβδομάδα», σημείωσε, τονίζοντας ότι «δεν αντιμετωπίζεται με αυτόν τον τρόπο ούτε η ακρίβεια, ούτε η αγοραστική αξία της φοιτητικής χορηγίας, η οποία έχει μειωθεί δραστικά».

«Δεν μηδενίζουμε τίποτε. Το κάθε ευρώ για κάθε οικογένεια είναι σημαντικό, όμως θα συνεχίσουμε να πιέζουμε και να παλεύουμε, για να γίνει τουλάχιστον αυτό για το οποίο αυτή η Κυβέρνηση, αυτός ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχουν δεσμευτεί στον κυπριακό λαό», κατέληξε.

Ο Βουλευτής της ΔΗΠΑ, Αλέκος Τρυφωνίδης, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αυξάνει τη φοιτητική χορηγία και διευρύνει τους δικαιούχους, προσθέτοντας ότι «παραμένει μεγάλο αγκάθι το θέμα των πολυτέκνων».

Ακόμη, σημείωσε ότι πρότεινε την αφαίρεση της λέξης «εξαρτώμενα» από την πρόνοια του νομοσχεδίου για τα 4 παιδιά των πολυτέκνων οικογενειών, εξηγώντας ότι με αυτόν τον τρόπο το κόστος θα είναι €3 εκατ.

ΚΥΠΕ