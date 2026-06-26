Άδεια δεξαμενόπλοια μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου σχηματίζουν ουρά έξω από το Ras Laffan του Κατάρ, καθώς η QatarEnergy προετοιμάζεται για ταχεία αύξηση της παραγωγής και των εξαγωγών LNG μετά τα πρώτα θετικά σημάδια στις συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg, τουλάχιστον οκτώ άδεια LNG carriers βρίσκονταν έξω από τη γιγαντιαία εξαγωγική εγκατάσταση στον Περσικό Κόλπο, αφού τα περισσότερα διέσχισαν το Στενό του Ορμούζ την περασμένη εβδομάδα.

Ένα ακόμη δεξαμενόπλοιο που βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο κατευθύνεται προς το Ras Laffan, ενώ δύο πλοία που συνδέονται με το Κατάρ πλησιάζουν την ανατολική είσοδο του Στενού του Ορμούζ, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία.

Η QatarEnergy διαχειρίζεται το Ras Laffan, τη μεγαλύτερη εγκατάσταση εξαγωγής LNG στον κόσμο. Η παραγωγή είχε περιοριστεί σημαντικά, μετά τις ζημιές που υπέστησαν δύο μονάδες υγροποίησης από ιρανικές επιθέσεις και το σχεδόν πλήρες κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ λόγω του πολέμου.

Η αύξηση των εξαγωγών εξαρτάται από την ασφαλή διέλευση των πλοίων από το στενό. Πρόσφατη επίθεση σε εμπορικό πλοίο αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, οδηγώντας ένα LNG carrier να αλλάξει πορεία λίγο πριν εισέλθει στην περιοχή.

Η QatarEnergy προχωρεί σε δοκιμές εξοπλισμού και εργασίες συντήρησης, ώστε να μπορεί να αυξήσει άμεσα την παραγωγή όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες ασφαλείας. Αρκετές μονάδες λειτουργούν με μειωμένη δυναμικότητα, διατηρώντας τις προμήθειες προς γειτονικές χώρες και αφήνοντας περιθώριο για ταχεία κλιμάκωση.

Το Κατάρ αναμένεται να επιστρέψει σε κανονικά επίπεδα παραγωγής LNG μέσα στις επόμενες εβδομάδες, αξιοποιώντας τις μονάδες που δεν υπέστησαν ζημιές, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, στους Financial Times.

Η QatarEnergy κάλυψε πέρυσι σχεδόν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς LNG μέσω των εξαγωγών της, γεγονός που καθιστά την επαναλειτουργία της μονάδας κρίσιμη για την αγορά ενέργειας.

Τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων δείχνουν ότι ο κινητός μέσος όρος των εξαγωγών από το Ras Laffan τις τελευταίες δέκα ημέρες έχει υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Παρ’ όλα αυτά, οι εξαγωγές παραμένουν περίπου 80% χαμηλότερες από τα επίπεδα της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Capital.gr