Αποκαρδιωτικές εικόνες από δορυφόρους καταγράφουν το μέγεθος της καταστροφής στη Βενεζουέλα, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξαν τη χώρα.

Ο απολογισμός ανέρχεται πλέον σε περίπου 235 νεκρούς και περισσότερους από 4.300 τραυματίες, ενώ οι έρευνες για εγκλωβισμένους συνεχίζονται αδιάκοπα.

Οι εικόνες «πριν και μετά» αποκαλύπτουν το μέγεθος της καταστροφής

Οι δορυφορικές φωτογραφίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποτυπώνουν με συγκλονιστικό τρόπο τη μεταμόρφωση ολόκληρων περιοχών της Βενεζουέλας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Η Πλάγια Γκράντε πριν και μετά τους σεισμούς / Δορυφορική εικόνα ©2026 Vantor μέσω AP.

Εκεί όπου πριν από τους σεισμούς υπήρχαν πυκνοκατοικημένες συνοικίες με πολυώροφες πολυκατοικίες, δρόμους και εμπορικά κτίρια, μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου διακρίνονται τεράστιοι σωροί από μπάζα, κατεστραμμένα οικοδομικά τετράγωνα και σύννεφα σκόνης που κάλυψαν τις πόλεις.

Σε μία από τις πιο εντυπωσιακές συγκριτικές λήψεις, μια σειρά πολυκατοικιών που δεσπόζουν στην περιοχή πριν από τον σεισμό έχουν ουσιαστικά εξαφανιστεί μετά τις δονήσεις, με αρκετά κτίρια να έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Σε άλλη εικόνα από παραθαλάσσια συνοικία, οι κατοικίες έχουν μετατραπεί σε σωρούς ερειπίων, ενώ οι δρόμοι είναι σχεδόν αδύνατο να αναγνωριστούν.

Η καταστροφή στο Playa Puerto Viejo la Guiara / Δορυφορική εικόνα ©2026 Vantor μέσω AP

Οι φωτογραφίες αποτελούν ίσως την πιο χαρακτηριστική απεικόνιση της ισχύος του διπλού σεισμού, ο οποίος σημειώθηκε με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων.

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της τραγωδίας

Η μεγαλύτερη καταστροφή καταγράφεται στην παραλιακή πόλη Λα Γκουάιρα, όπου ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα έχουν υποστεί εκτεταμένες ζημιές ή έχουν ισοπεδωθεί.

Σωστικά συνεργεία, στρατιώτες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα στα συντρίμμια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι κάτοικοι σκάβουν με γυμνά χέρια, καθώς ο απαραίτητος βαρύς εξοπλισμός δεν έχει φτάσει σε όλες τις πληγείσες περιοχές.

Ισοπεδωμένα κτίρια στη Λα Γκουάιρα / Δορυφορική εικόνα ©2026 Vantor μέσω AP.

Συγκλονιστικές εικόνες δείχνουν διασώστες να ανασύρουν επιζώντες μέσα από τα χαλάσματα, ενώ άλλοι αναζητούν ακόμη συγγενείς και φίλους κάτω από κατεστραμμένες πολυκατοικίες.

Νοσοκομεία υπό ασφυκτική πίεση

Το σύστημα υγείας βρίσκεται στα όριά του. Στο νοσοκομείο José María Vargas του Καράκας οι τραυματίες καταφθάνουν συνεχώς, με αρκετούς να λαμβάνουν τις πρώτες βοήθειες σε εξωτερικούς χώρους λόγω της έλλειψης διαθέσιμων κλινών.

Γιατροί κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις ακόμη και σε βασικά ιατρικά υλικά, όπως γάζες, γάντια, θερμόμετρα, γύψους και παυσίπονα, την ώρα που στρατιωτικά κινητά νοσοκομεία αναπτύσσονται στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο.

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης -Διεθνής βοήθεια προς τη Βενεζουέλα

Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη τη χώρα και ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού ταμείου ύψους 200 εκατομμυρίων δολαρίων για την αποκατάσταση των υποδομών.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών έκανε λόγο για μια ανθρωπιστική κρίση που απαιτεί «μαζική συλλογική προσπάθεια», επισημαίνοντας ότι εκατομμύρια πολίτες χρειάζονταν ήδη βοήθεια πριν από τη φυσική καταστροφή.

Την ίδια στιγμή, οι Ηνωμένες Πολιτείες και αρκετές ακόμη χώρες έχουν δεσμευθεί να αποστείλουν ομάδες έρευνας και διάσωσης, καθώς και ανθρωπιστική βοήθεια.

Λεηλασίες και φόβοι για αύξηση του αριθμού των θυμάτων του διπλού σεισμού

Την ώρα που συνεχίζονται οι έρευνες, οι Αρχές καλούνται να αντιμετωπίσουν και περιστατικά λεηλασιών, κυρίως στη Λα Γκουάιρα, όπου άγνωστοι εισέβαλαν σε κατεστραμμένα καταστήματα αφαιρώντας τρόφιμα, φάρμακα και ηλεκτρικές συσκευές.

Οι επιστήμονες της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ (USGS) προειδοποιούν πως ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι σημαντικά βαρύτερος, καθώς εκατοντάδες άνθρωποι εκτιμάται ότι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα ερείπια και οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Πηγή: iefimerida.gr