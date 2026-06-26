Γεννήθηκε σε δωμάτιο-τρώγλη στη Λακατάμεια, απεβίωσε παραμελημένο (καλοκαίρι 2024) και δυο χρόνια μετά παραμένει άταφο, ξεχασμένο στο νεκροτομείο του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Κανείς δεν το γύρεψε.

Ο λόγος για το 3,5 μηνών αγγγελούδι που γεννήθηκε από Ελλαδίτισσα μάνα, πατέρα από το Πακιστάν και η μοίρα του επεφύλασσε άσχημο παιχνίδι.

Οι άλλοι ένοικοι του μεγάλου διαμερίσματος, σύμφωνα με μαρτυρίες που είχαν δώσει στον «Φ», άκουγαν το βρέφος να κλαίει διαρκώς και παρακινούσαν τη μάνα να ασχοληθεί μαζί του. Μάταια. Αφέθηκε στο έλεος του Θεού.

Όταν απεβίωσε διαπιστώθηκε ότι είχε τσιμπήματα στο κεφάλι και στο σώμα, δεν του άλλαζαν πάνα και ξεψύχησε με τραγικό τρόπο. Προχθές στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση μάθαμε και ότι το άψυχο σώμα του βρέφους παραμένει στο νεκροτομείο.

Οι γονείς του μέχρι πρότινος ήταν υπόδικοι, ενώ μοιραία έμεινε ξεχασμένο. Οι διαδικασίες και οι νομοθεσίες για τέτοιες περιπτώσεις (που επικαλέστηκαν κάποιοι) πολύ λίγη σημασία έχουν.

Αν υπήρχε ανθρωπιά, ακόμη και ελλείψει γονικής αγάπης και μέριμνας, θα μπορούσε να διευθετηθεί η αξιοπρεπής ταφή του…

Μακρ.