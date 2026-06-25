Μια νέα τάση κατακτά το YouTube και το Instagram: AI creators που «ταξιδεύουν» στο παρελθόν και καταγράφουν εμπειρίες από διαφορετικές ιστορικές εποχές, μετατρέποντας την Ιστορία σε σύγχρονο travel vlog. Τα βίντεο μαζεύουν εκατομμύρια views και δημιουργούν έντονη συζήτηση για το μέλλον της ιστορικής αφήγησης.

Το «Chloe VS History» και η εκρηκτική του άνοδος

Ένα από τα πιο γνωστά παραδείγματα είναι το κανάλι «Chloe VS History», το οποίο έχει ξεπεράσει τους 610.000 followers στο Instagram και τα 15 εκατομμύρια views στο YouTube.

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Στα βίντεο, η «Chloe» εμφανίζεται να «ταξιδεύει» σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους: δοκιμάζει φαγητά σε αγορές της εποχής των Τυδώρ στην Αγγλία, εξερευνά το εσωτερικό του «Τιτανικού»,

επισκέπτεται ρωμαϊκά λουτρά, περιηγείται σε εποχές όπως η Πομπηία ή η Άγρια Δύση.

View this post on Instagram A post shared by Chloe VS History (@chloe.vs.history)

Το format έχει ήδη αντιγραφεί από άλλα κανάλια, όπως τα «Janella Through Time», «Nova in History» και «Esmetimetravels», δημιουργώντας ένα ολόκληρο νέο είδος ιστορικής αφήγησης.

Πώς δημιουργούνται τα ιστορικά βίντεο AI

Ο δημιουργός του project, Τζόναθαν Λάραμι, εξηγεί στον Guardian ότι στόχος είναι να γίνει η Ιστορία πιο ελκυστική για το νεανικό κοινό, μέσα από ένα format που θυμίζει τα ήδη δημοφιλή vlog στο YouTube.

View this post on Instagram A post shared by Chloe VS History (@chloe.vs.history)

Όπως αναφέρει, η παραδοσιακή διδασκαλία της Ιστορίας συχνά βασίζεται σε βιβλία και θεωρία, κάτι που δεν βοηθά πάντα τους μαθητές να «δουν» το παρελθόν.

Για την παραγωγή των βίντεο χρησιμοποιούνται εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το Seedance 2.0, ενώ η διαδικασία βασίζεται σε: ιστορικές πηγές, επιστημονικά άρθρα, εικαστικές αναπαραστάσεις εποχών.

Στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια στην αναπαράσταση ιστορικών σκηνών.

Όταν το AI «μπερδεύει» το παρελθόν με το παρόν

Παρά την πρόοδο της τεχνολογίας, τα ιστορικά βίντεο ΑΙ δεν είναι πάντα ακριβή. Σε αρκετές περιπτώσεις έχουν εμφανιστεί αναχρονισμοί, όπως γυαλιά ηλίου ή ρολόγια σε σκηνές της αρχαίας Ρώμης.

View this post on Instagram A post shared by Nova in History (@novainhistory)

Αυτό συμβαίνει επειδή τα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης εκπαιδεύονται σε σύγχρονα δεδομένα και ενδέχεται να «εισάγουν» στοιχεία από τη σημερινή εποχή σε ιστορικά περιβάλλοντα.

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Οι δημιουργοί προσπαθούν να μειώσουν αυτά τα λάθη μέσω καλύτερης καθοδήγησης των prompts και πιο αυστηρής επιμέλειας.

Από τον ενθουσιασμό, στην κριτική: Η διαμάχη για το «AI slop»

Παρότι τα βίντεο έχουν τεράστια απήχηση, έχουν δεχθεί και κριτική. Κάποιοι χρήστες χαρακτηρίζουν το περιεχόμενο ως «AI slop», υπονοώντας μαζική και χαμηλής ποιότητας παραγωγή.

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Ο Λάραμι, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τέτοιες αντιδράσεις είναι αναμενόμενες σε κάθε νέα τεχνολογική αλλαγή. Όπως λέει, πολλοί άνθρωποι βλέπουν το AI με καχυποψία, όμως η πρόθεση του ίδιου είναι καθαρά εκπαιδευτική και δημιουργική.

Η βασική του ιδέα είναι ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να «γεφυρώσει» το παρελθόν με το παρόν και να κάνει την Ιστορία πιο άμεση και βιωματική.

Ο viral «Τιτανικός» και η διεθνής αναγνώριση

Το πρώτο μεγάλο viral βίντεο του καναλιού ήταν ένα 14λεπτο επεισόδιο με την «Chloe» πάνω στον «Τιτανικό», το οποίο ξεπέρασε τα τέσσερα εκατομμύρια views.

Σε αυτό, ο χαρακτήρας προσπαθεί να προειδοποιήσει το πλήρωμα για το παγόβουνο, δημιουργώντας ένα δραματικό ιστορικό σενάριο που συνδυάζει αφήγηση και φαντασία.

Η επιτυχία αυτή οδήγησε τον δημιουργό σε διεθνή αναγνώριση με βράβευση στα WIBA Awards στις Κάννες.

Μπορεί το AI να αλλάξει τη διδασκαλία της Ιστορίας;

Ακαδημαϊκοί εκτιμούν πως το νέο αυτό format μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά στην εκπαίδευση.

Ο ιστορικός Άνταμ Σμιθ, από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, σημειώνει ότι τέτοιου τύπου περιεχόμενο δεν αντικαθιστά την επιστημονική έρευνα, αλλά μπορεί να κάνει την Ιστορία πιο προσιτή και «ζωντανή».

Όπως αναφέρει, η Ιστορία πάντα εξελισσόταν στον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται στο κοινό – από τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ μέχρι σύγχρονα διαδραστικά formats. Το AI αποτελεί, απλώς, το επόμενο βήμα.

iefimerida.gr