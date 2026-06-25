Οι πραγματικότητες οδηγούν στη «δολοφονία» της υπόθεσης που αφορά το πόρισμα για το βιβλίο «Κράτος Μαφία», δήλωσε ο ποινικολόγος Γιάννης Ιωάννου, υποστηρίζοντας ότι είναι «εξ υπαρχής καταδικασμένη σε αποτυχία». Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη άμεσης τροποποίησης της νομοθεσίας που διέπει τη λειτουργία της Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ο κ. Ιωάννου ανέφερε αρχικά ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς δεν έχει εξουσία ποινικής διερεύνησης της υπόθεσης, αλλά εξετάζει μόνο το ενδεχόμενο διάπραξης αδικημάτων.

Όπως είπε, εφόσον οι όροι εντολής περιορίζονται στην εξέταση ενδεχομένου, δεν μπορεί να καταλήγει σε απολύτως ασφαλή συμπεράσματα. «Εδώ είναι ακριβώς που αιτιολογείται η χρήση του όρου ισοζύγιο πιθανοτήτων», σημείωσε.

Σημείωσε επίσης πως «όλοι οι νομικοί που έχουν εκφράσει την άποψή τους συμφωνούν ότι η Αρχή κατά της Διαφθοράς πρέπει να έχει τέτοιες εξουσίες ώστε να ασκεί κυρίως ανακριτικό έργο και να μπορεί να καταλήγει σε ασφαλή συμπεράσματα, σε σχέση με τη διάπραξη ή μη αδικημάτων, χωρίς να γίνεται χρήση του ισοζυγίου πιθανοτήτων».

«Έχω λοιπόν την άποψη ότι το πρώτο βήμα που θα πρέπει να επισυμβεί είναι η τροποποίηση της σχετικής νομοθεσίας κατά τρόπο ώστε η Αρχή κατά της Διαφθοράς να μην είναι απλώς για το θεαθήναι, αλλά για το πράττειν», λέει ο κ. Ιωάννου.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στον ρόλο του Γενικού Εισαγγελέα, είπε ότι «θα πρέπει ένα σοβαρός νομικός να διαπιστώσει τα κενά που παρουσιάζονται στην όλη διαδικασία. Είναι αποδεκτό ότι οι υπερεξουσίες εστιάζονται σε ένα πρόσωπο; Η απάντηση είναι καταφατική. Οι εξουσίες είναι του Γενικού Εισαγγελέα».

Φέρνοντας ως παράδειγμα την περίπτωση του Ρίκκου Ερωτοκρίτου, εξήγησε ότι «ο τότε Γενικός Εισαγγελέας Κώστας Κληρίδης υπέγραψε, ως απόφαση δική του, να διορίσει ανεξάρτητο ιδιώτη δημόσιο κατήγορο».

«Μόνο ο Γενικός Εισαγγελέας μπορεί να διορίσει ιδιώτη δημόσιο κατήγορο. Δεν μπορεί κανένας να αφαιρέσει εξουσίες από τον Γενικό Εισαγγελέα», πρόσθεσε.

«Το εισαγγελικό συμβούλιο δεν υπάρχει πουθενά στη νομοθεσία και δεν μπορεί να δώσει οποιεσδήποτε οδηγίες, αφού έχουν αυτοεξαιρεθεί ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας», πρόσθεσε.

«Θα υποκαταστήσει το εισαγγελικό συμβούλιο τον Γενικό Εισαγγελέα χωρίς να υπάρχει νομοθετική πρόνοια; Δεν υπάρχει τέτοια διαδικασία», είπε.

«Οι πραγματικότητες οδηγούν και σε διαδικαστικό επίπεδο, αλλά και επί της ουσίας ουσιαστικά στη “δολοφονία” της συγκεκριμένης υπόθεσης. Αυτή η υπόθεση είναι εξ υπαρχής καταδικασμένη σε αποτυχία, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη», σημείωσε ο κ. Ιωάννου.

«Πρέπει να υπάρξει άμεσα τροποποίηση της νομοθεσίας που αφορά στην Αρχή κατά της Διαφθοράς, να δοθεί νομοθετική στήριξη στην αρχή για να προχωρήσει και να ολοκληρώσει το συγκεκριμένο έργο».

Όπως είπε ο κ. Ιωάννου, έχει κατατεθεί συγκεκριμένη πρόταση νόμου από τον βουλευτή Μιχάλη Παρασκευά στην Επιτροπή Νομικών. «Εφόσον υπάρξει ομοφωνία, αμέσως θα παραπεμφθεί προς ψήφιση στην επόμενη Ολομέλεια της Βουλής», είπε.

«Αν ακόμα υπάρξει τροποποίηση θα πρέπει, είτε να αποσύρει την αυτοεξαίρεση ο Γενικός Εισαγγελέας και να υπογράψει την οποιαδήποτε διαδικασία με βάση τη νέα νομοθεσία ή θα πρέπει να παραιτηθεί», εξήγησε.

Ερωτηθείς, τέλος, για τον ρόλο της Αστυνομίας, ο κ. Ιωάννου ανέφερε ότι «εάν με τη νέα νομοθεσία, η Αρχή της Διαφθοράς χρειάζεται τη βοήθεια της αστυνομίας, θα τη ζητήσει και θα την πάρει».

«Η ισοπέδωση των θεσμών δεν ωφελεί καμία πλευρά», κατέληξε.

ΚΥΠΕ