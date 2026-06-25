Σοκ προκαλούν οι εκτιμήσεις της Αμερικανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας (US Geological Survey -USGS) για τον διπλό ισχυρό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, καθώς τα επιστημονικά μοντέλα προβλέπουν ότι ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 10.000.

Μέχρι στιγμής, οι επίσημες αναφορές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 32 νεκρούς και πάνω από 700 τραυματίες, ωστόσο οι Αρχές προειδοποιούν ότι οι αριθμοί αυτοί είναι προσωρινοί, καθώς υπάρχουν ακόμη περιοχές χωρίς πλήρη πρόσβαση, ιδιαίτερα στη Λα Γκουάιρα, κοντά στο Καράκας.

Το προγνωστικό μοντέλο PAGER και οι «πιθανότητες καταστροφής»

Οι εκτιμήσεις βασίζονται στο αυτοματοποιημένο σύστημα PAGER (Prompt Assessment of Global Earthquakes for Response) της USGS, το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για την ταχεία αποτίμηση των επιπτώσεων μεγάλων σεισμών.

Το σύστημα δεν «προβλέπει» τον ακριβή αριθμό θυμάτων, αλλά δημιουργεί στατιστικά εύρη πιθανοτήτων, συνδυάζοντας:

το μέγεθος και το βάθος του σεισμού

τη σεισμική ένταση σε κατοικημένες περιοχές

τα δημογραφικά δεδομένα

πόσο τρωτές είναι οι υποδομές και οι κατασκευές κάθε χώρας

ιστορικά δεδομένα από προηγούμενους σεισμούς

Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, το μοντέλο δίνει:

39% πιθανότητα για 1.000 έως 10.000 νεκρούς

37% πιθανότητα για πάνω από 10.000 έως και 100.000 θανάτους

Παράλληλα, οι οικονομικές απώλειες εκτιμώνται μεταξύ 1% και 4% του ΑΕΠ, κάτι που υποδηλώνει σοβαρό πλήγμα στις υποδομές και την οικονομική δραστηριότητα.

Οι δύο σεισμοί και η «αλυσίδα θραύσης»

Οι δονήσεις που συγκλόνισαν τη χώρα ήταν δύο ισχυροί σεισμοί:

7,2 Ρίχτερ περίπου 160 χλμ δυτικά του Καράκας

7,5 Ρίχτερ μόλις 40 δευτερόλεπτα αργότερα

Ο δεύτερος σεισμός ήταν ισχυρότερος και, σύμφωνα με τους επιστήμονες, πιθανότατα ενεργοποιήθηκε από την ίδια ζώνη ρήγματος.

iefimerida.gr