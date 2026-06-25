Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρεται να καταγράφει έναν άνδρα να βγαίνει από γκρεμισμένο σπίτι στο Καράκας, κρατώντας στην αγκαλιά του τα δύο σκυλιά του.

Το βίντεο αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X από χρήστη με το όνομα Guillo, εν μέσω αναφορών για ισχυρές σεισμικές δονήσεις που έπληξαν την πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Στο οπτικό υλικό, ο άνδρας φαίνεται να απομακρύνεται από το κατεστραμμένο κτίριο έχοντας μαζί του τα δύο ζώα.

Δεν κατέστη δυνατό να επαληθευθούν ανεξάρτητα η ακριβής ώρα, η τοποθεσία και οι συνθήκες υπό τις οποίες καταγράφηκε το βίντεο.

topetmou.gr