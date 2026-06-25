Στη Νομική Υπηρεσία βρίσκεται το αναθεωρημένο νομοσχέδιο που ποινικοποιεί κάποιες συμπεριφορές από αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ότι το αρχικό νομοσχέδιο που πήγε στη Βουλή δαιμονοποιήθηκε από δημοσιογράφους, Επιτροπή Δεοντολογίας, βουλευτές και άλλους γιατί θεωρείτο παρέμβαση στο δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης. Αποφασίστηκε να γίνουν αλλαγές για να καθυσηχαστούν οι ανησυχίες και σύμφωνα με τον υπουργό Δικαιοσύνης, το νέο νομοσχέδιο στάληκε για νομοτεχνικό έλεγχο στη ΝΥ.

Τώρα τα δεδομένα έχουν αλλάξει, υπάρχει μια συζήτηση για το μέχρι πού μπορεί να φτάσει το δικαίωμα αυτό και πώς περιορίζεται η ψευδής πληροφόρηση και τα fake news. Ευχόμαστε να ωρίμασαν οι καταστάσεις και να βρεθεί η μέση οδός χωρίς να επηρεάζονται δικαιώματα, είτε της μιας πλευράς είτε της άλλης.

ΜΙΧ.