Η συνέντευξη Τύπου που παρέθεσε ο τέως Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, την περασμένη Τρίτη είχε ενδιαφέρον υπό μια έννοια. Περιμέναμε να δούμε ποιες ακριβώς ήταν οι θέσεις του για τα σε βάρος του ευρήματα της έρευνας της Αρχής κατά της Διαφθοράς σε σχέση με τα όσα προβάλλονται στο «Κράτος Μαφία».

Μετά το τέλος της συνάντησης του τέως με τους δημοσιογράφους πολλοί άρχισαν να αναλύουν πόσο έπεισε ή πόσο δεν έπεισε. Η ουσία, όμως, είναι μια: Δεν έχουμε γνώση της μαρτυρίας που συνελέγη. Ενώπιον μας έχουμε μια ανακοίνωση για το πόρισμα της έρευνας. Όχι την μαρτυρία αυτή καθ΄ αυτή. Χωρίς, λοιπόν, να μειώνουμε την αξία των όσων είπε ο Αναστασιάδης και την κριτική που του έγινε, η ουσία της υπόθεσης είναι άλλη. Το μαρτυρικό υλικό που θα αξιολογηθεί από ποινικούς ανακριτές, όταν αυτοί διοριστούν.

Φ.Μ.