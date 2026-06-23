Ο Λιονέλ Μέσι πρόσθεσε ακόμη μία ιστορική σελίδα στην καριέρα του στην αναμέτρηση με την Αυστρία, ωστόσο στις εξέδρες υπήρχε ένα πρόσωπο που συγκέντρωσε για ακόμη μία φορά το ενδιαφέρον των φιλάθλων.

Η πιο γνωστή και αφοσιωμένη φίλαθλος της Αργεντινής, η ηλικιωμένη «γιαγιά» που ακολουθεί εδώ και χρόνια τον αρχηγό της «Αλμπισελέστε», έδωσε και πάλι το «παρών» στο γήπεδο, αποθεώνοντας τον Μέσι στη βραδιά όπου πέτυχε δύο γκολ και αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, μίλησε στις κάμερες με το χαρακτηριστικό χαμόγελό της, αποθεώνοντας τον αγαπημένο της ποδοσφαιριστή.

«Ο Μέσι είναι φίλος μου. Ήταν υπέροχος σήμερα και θα τον δω σύντομα», είπε συγκινημένη, χαρίζοντας ακόμη μία ξεχωριστή στιγμή στους φίλους της Αργεντινής.

Η παρουσία της έχει εξελιχθεί σε… γούρι για την «Αλμπισελέστε» και σε ένα από τα πιο αγαπημένα στιγμιότυπα κάθε αγώνα της. Και όσο ο Μέσι συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο, η πιο πιστή θαυμάστριά του φροντίζει να του θυμίζει πως, πάνω από όλα, παραμένει ο αγαπημένος της «Λέο».

tanea.gr