Ο Λιονέλ Μέσι κατέκτησε ακόμη ένα ρεκόρ, αφού με τα δύο χθεσινά του γκολ κόντρα στην Αυστρία κατάφερε να γίνει ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ, που εμφανίστηκε στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα πριν από περίπου δύο δεκαετίες, έχει χαράξει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του αθλήματος.

Το 2022 στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής , ενώ στην πλούσια τροπαιοθήκη του ξεχωρίζουν οι 8 Χρυσές Μπάλες, τα 4 τρόπαια του UEFA Champions League, το Κόπα Αμέρικα, καθώς και δεκάδες πρωταθλήματα και κύπελλα σε συλλογικό επίπεδο.

Παράλληλα, έχει ξεπεράσει τα 900 γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, με τα 18 από αυτά να έχουν σημειωθεί σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Δείτε το βίντεο με τα 18 γκολ του Μέσι σε Μουντιάλ:

protothema.gr