Περί τα μέσα του 2025 η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή πακέτο 38 νομοσχεδίων για τον εκσυγχρονισμό της Νομικής Υπηρεσίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο διαχωρισμός του διττού ρόλου του Γενικού Εισαγγελέα με τη δημιουργία του θεσμού του Γενικού Δημόσιου Κατήγορου. Αυτά ήταν προεκλογικές δεσμεύσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας. Όταν άρχισε η συζήτησή τους στη Βουλή, εκφράστηκαν, ορθώς, απόψεις για το ποιος θα ελέγχει τις αποφάσεις του Δημόσιου Κατήγορου. Στις 2/12/2025 κατατέθηκε άλλο νομοσχέδιο που προέβλεπε σαφή διαδικασία ελέγχου των αποφάσεών του από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Έκτοτε, ουδείς ενδιαφέρθηκε να προωθηθεί το νομοσχέδιο και αίφνης με ένα πόρισμα, άρχισαν όλοι να φωνάζουν για τον διορισμό ανεξάρτητου δημόσιου κατήγορου. Και ο καθένας φωνάζει περισσότερο για το ποιος θα ερευνήσει και ποιος θ’ αποφασίσει. Όλοι αυτοί -μεταξύ τους βουλευτές- πού ήταν τόσους μήνες να ψηφίσουν το νομοσχέδιο για το θεσμό του δημόσιου κατήγορου; Που αν υπήρχε σήμερα, ουδείς θα φώναζε περί παραιτήσεων του Γενικού ή του Βοηθού Γενικού Εισαγγελέα. Δεν μπορεί να ζητάς από πρωίας μέχρι νυκτός ένα πράγμα, να γίνεται και μετά να σιωπάς. Και ύστερα να το επαναφέρεις όποτε σε βολεύει. Έλεος πλέον.

ΜΙΧ.