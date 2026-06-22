Ορισμένες διατροφικές προτάσεις έχουν κερδίσει έδαφος στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, με κορυφαία στελέχη να ακολουθούν ένα πρόγραμμα βασισμένο σε τρόφιμα που έχουν υποστεί ζύμωση, σε κόκκινο κρέας καθώς και πλήρη αποχή από το αλκοόλ.

Μεταξύ των υποστηρικτών της συγκεκριμένης δίαιτας συγκαταλέγονται ο αμφιλεγόμενος υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λούτνικ και ο υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι.

Το καθημερινό τους μενού περιλαμβάνει μεγάλες ποσότητες ξινολάχανου (sauerkraut), κίμτσι (Το κίμτσι (kimchi) είναι το διασημότερο παραδοσιακό τουρσί της Κορέας, φτιαγμένο από ζυμωμένα λαχανικά κυρίως κινέζικο λάχαν) και καρυκεύματα όπως σκόρδο, τζίντζερ και καυτερή πιπεριά), βοδινό κρέας από ζώα ελευθέρας βοσκής, αυγά, πίκλες και μούρα, ενώ αποκλείει σχεδόν πλήρως τη ζάχαρη και τα αλκοολούχα ποτά.

Για σνακ προτείνει αυτά που αποκαλεί «τυριά του Παλαιού Κόσμου», όπως μπλε τυρί, γκοργκοντζόλα και παρμεζάνα.

Ο γιατρός πίσω από τη νέα διατροφική τάση στον Λευκό Οίκο

Εμπνευστής της δίαιτας, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είναι ο γιατρός Σον Ο’Μάρα, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα πρόγραμμα διατροφής που, σύμφωνα με τον ίδιο, συμβάλλει στη μείωση του σπλαχνικού λίπους – εκείνου δηλαδή, που συσσωρεύεται γύρω από τα εσωτερικά όργανα και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, διαβήτη και μεταβολικών διαταραχών.

Ο Ο’Μάρα υποστηρίζει επίσης ότι τα τρόφιμα ζύμωσης βελτιώνουν τη λειτουργία του εντερικού μικροβιώματος και ενισχύουν την πέψη. Στις διατροφικές του συστάσεις περιλαμβάνονται ακόμη παραδοσιακά παλαιωμένα τυριά, όπως γκοργκοντζόλα, μπλε τυρί και παρμεζάνα.

Οι υπηρεσίες του μόνο φθηνές δεν θεωρούνται, καθώς μία προσωπική συμβουλευτική συνεδρία φέρεται να κοστίζει έως και 18.000 δολάρια, ενώ τα προγράμματα «βελτιστοποίησης υγείας» ξεκινούν από τις 8.000 δολάρια.

Οι μεταμορφώσεις που εντυπωσίασαν στον Λευκό Οίκο

Ο Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ ήταν από τους πρώτους που ακολούθησαν το πρόγραμμα, περίπου έναν χρόνο πριν. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι έχασε σημαντικό βάρος, ενώ υποστηρίζει πως είδε βελτίωση σε χρόνιους πόνους και προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Ακολούθησε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος ξεκίνησε τη δίαιτα κατά τη διάρκεια της Σαρακοστής και έκτοτε τη διατήρησε ως μόνιμο τρόπο διατροφής. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, το καθημερινό του μενού περιλαμβάνει αυγά, ξινολάχανο, πίκλες και φρούτα για μεσημεριανό γεύμα, ενώ το βράδυ προτιμά μοσχάρι ή αρνί συνοδευόμενο από τρόφιμα ζύμωσης.

Sauerkraut in the White House: The smelly diet winning over Trump officials



Health Secretary Robert F. Kennedy Jr., Vice President JD Vance and other senior officials have embraced a diet of fermented foods, steak an…https://t.co/BB45uURNou pic.twitter.com/dKIPT8eMHe — Ynet Global (@ynetnews) June 22, 2026

Παρόμοιες αλλαγές φέρονται να έχουν υιοθετήσει και άλλα υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης, τα οποία αναφέρουν απώλεια βάρους και βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης.

Τα οφέλη αλλά και οι επιφυλάξεις των ειδικών

Τα τρόφιμα ζύμωσης έχουν βρεθεί τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο πολλών επιστημονικών ερευνών, καθώς περιέχουν προβιοτικά και άλλες βιοδραστικές ουσίες που συνδέονται με την καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος και τη μείωση φλεγμονών.

Ωστόσο, διατροφολόγοι και ιατρικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι η υπερβολική κατανάλωση κόκκινου κρέατος και κορεσμένων λιπαρών μπορεί να εγκυμονεί κινδύνους για ορισμένες κατηγορίες ανθρώπων, ιδιαίτερα όταν εφαρμόζεται χωρίς ιατρική παρακολούθηση.

Επιπλέον, η απότομη αύξηση των τροφών ζύμωσης μπορεί να προκαλέσει φούσκωμα και γαστρεντερικές ενοχλήσεις, ειδικά κατά τις πρώτες εβδομάδες εφαρμογής της δίαιτας.

Ο Τραμπ παραμένει πιστός στις δικές του διατροφικές συνήθειες

Παρά τον ενθουσιασμό που επικρατεί μεταξύ των συνεργατών του, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται διατεθειμένος να ακολουθήσει το νέο διατροφικό ρεύμα.

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Τραμπ εξακολουθεί να προτιμά τα γνωστά του αγαπημένα φαγητά, όπως τα χάμπουργκερ, την πίτσα και τα αναψυκτικά τύπου cola, διατηρώντας αποστάσεις από το ξινολάχανο και τα υπόλοιπα τρόφιμα που έχουν γίνει το νέο «μυστικό όπλο» της κυβέρνησής του.

Η νέα διατροφική μόδα έχει ήδη προκαλέσει έντονες συζητήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο για τα πιθανά οφέλη της όσο και για το κατά πόσο μπορεί να αποτελέσει ένα βιώσιμο μοντέλο διατροφής για τον γενικό πληθυσμό.

iefimerida.gr



