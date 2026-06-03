Μπορεί η χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ορισμένες παθήσεις; Και γιατί οι επιστήμονες εξακολουθούν να προειδοποιούν για τις επιπτώσεις του στην υγεία;

Μια νέα μεγάλη μελέτη του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον, δείχνει ότι η σχέση του αλκοόλ με την υγεία είναι πιο σύνθετη από ένα απλό «καλό» ή «κακό».

Τα ευρήματα της μελέτης καταδεικνύουν ότι οι επιπτώσεις του αλκοόλ δεν είναι ίδιες για όλες τις παθήσεις, αλλά διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το νόσημα που εξετάζεται, ενώ, ταυτόχρονα, τα δεδομένα δεν καθορίζουν ένα ενιαίο ασφαλές όριο κατανάλωσης για όλες τις παθήσεις και δεν εντοπίζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Συγκεκριμένα, οι ερευνητές, αναλύοντας στοιχεία από 843 μελέτες για 20 διαφορετικές παθήσεις, διαπίστωσαν ότι η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση, ενδεχομένως, να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για ορισμένες καρδιαγγειακές, μεταβολικές και νευρολογικές παθήσεις. Σε υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης, όμως, η εικόνα αυτή αντιστρέφεται και ο κίνδυνος αυξάνεται.

Σαφή είναι τα στοιχεία, όμως, για πολλά είδη καρκίνου και την κίρρωση και άλλες χρόνιες ηπατικές νόσους, καθώς, όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων, ακόμη και χαμηλά επίπεδα κατανάλωσης αλκοόλ, συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο.

Για αυτό τον λόγο άλλωστε και οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι οι κατευθυντήριες οδηγίες για την κατανάλωση αλκοόλ πρέπει να αποθαρρύνουν την έντονη κατανάλωση αλκοόλ και να τονίζουν ότι ακόμα και η χαμηλή ή μέτρια κατανάλωση σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου και ορισμένες άλλες σοβαρές παθήσεις.

Τα ευρήματα της μελέτης

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ακόμη και χαμηλή κατανάλωση αλκοόλ, δηλαδή λιγότερο από 10 γραμμάρια καθαρής αλκοόλης ημερησίως, συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο για αρκετές μορφές καρκίνου.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε αυξημένος κίνδυνος για καρκίνο:

>> Μαστού.

>> Παχέος εντέρου.

>> Οισοφάγου.

>> Ήπατος.

>> Παγκρέατος.

>> Στόματος.

>> Φάρυγγα.

>> Λάρυγγα.

>> Προστάτη.

Η ισχυρότερη ένδειξη βλάβης, όπως επισημαίνεται στην έρευνα, εντοπίστηκε για τον καρκίνο του φάρυγγα αφού όπως καταγράφεται, η μέση κατανάλωση αλκοόλ συνδέεται με τουλάχιστον 105% υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της συγκεκριμένης μορφής καρκίνου.

Η μελέτη καταγράφει, επίσης, μέτρια έως ισχυρή ένδειξη αυξημένου κινδύνου για τον καρκίνο του στόματος, του λάρυγγα και του παχέος εντέρου.

Σε ό,τι αφορά το ήπαρ και το πάγκρεας, η ανάλυση έδειξε ότι υπάρχει άμεση σύνδεση της κατανάλωσης αλκοόλ με αυξημένο κίνδυνο για κίρρωση του ήπατος, χρόνιες ηπατικές νόσους και άλλες μορφές χρόνιας ηπατικής βλάβης, ενώ εντοπίστηκε σαφής σχέση μεταξύ κατανάλωσης αλκοόλ και παγκρεατίτιδας, (σοβαρή φλεγμονώδης πάθηση).

Για τις παθήσεις αυτές, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο κίνδυνος αυξανόταν όσο αυξανόταν και η κατανάλωση αλκοόλ.

Σημαντική φαίνεται να είναι η σχέση αλκοόλ και κολπικής μαρμαρυγής (καρδιακή αρρυθμία), ενώ εντοπίστηκε αυξημένος κίνδυνος για λοιμώξεις του κατώτερου αναπνευστικού συστήματος.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν τις ενδείξεις για αυτές τις παθήσεις ως ασθενέστερες σε σύγκριση με εκείνες που αφορούν τους καρκίνους και τις χρόνιες ηπατικές νόσους, ωστόσο, τα αποτελέσματα δείχνουν σταθερή τάση αύξησης του κινδύνου.

Διαφορετικά τα ευρήματα για άλλες παθήσεις

Σε αντίθεση με τα δεδομένα για τον καρκίνο, το ήπαρ και το πάγκρεας, η μελέτη κατέγραψε διαφορετική εικόνα για ορισμένες καρδιαγγειακές παθήσεις.

Σύμφωνα με την ανάλυση, η χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ φαίνεται να συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο για:

>> Ισχαιμική καρδιοπάθεια.

>> Ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

>> Αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι ερευνητές περιγράφουν τη σχέση αυτή ως καμπύλη τύπου «J ή U». Με απλά λόγια, τα δεδομένα έδειξαν ότι τα άτομα που κατανάλωναν μικρές έως μέτριες ποσότητες αλκοόλ εμφάνιζαν χαμηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση τόσο με όσους δεν κατανάλωναν καθόλου αλκοόλ όσο και με όσους κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες. Δηλαδή, η αυξημένη κατανάλωση φαίνεται να εξουδετερώνει τα δεδομένα που προέκυψαν από τη χαμηλή ή μέτρια κατανάλωση.

Υπογραμμίζεται, ωστόσο, ότι η εικόνα αυτή δεν παρατηρείται για όλες τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Για παράδειγμα, η κολπική μαρμαρυγή, (όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω), συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο.

Η μελέτη κατέγραψε, επίσης, αντίστροφη συσχέτιση μεταξύ χαμηλής έως μέτριας κατανάλωσης αλκοόλ και διαβήτη τύπου 2. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η συγκεκριμένη κατηγορία καταναλωτών εμφάνιζε χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου σε σύγκριση με άλλες ομάδες.

Ανάλογες και οι διαπιστώσεις για χαμηλότερο κίνδυνο για Αlzheimer και άλλες μορφές άνοιας σε άτομα που με χαμηλή έως μέτρια κατανάλωση αλκοόλ. Και πάλι, όμως, με την αυξημένη κατανάλωση τα δεδομένα αλλάζουν.

Η ερευνητική ομάδα εξέτασε, επίσης, κατά πόσο τα διαθέσιμα δεδομένα υποστηρίζουν διαφορετικά όρια κατανάλωσης αλκοόλ για άνδρες και γυναίκες. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της μελέτης, τα διαθέσιμα στοιχεία δεν υποστηρίζουν την ύπαρξη διαφορετικών ορίων κατανάλωσης ανά φύλο.