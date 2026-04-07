Στους δρόμους της Κύπρου, το αλκοόλ και τα ναρκωτικά ευθύνονται για περίπου 24% των θανατηφόρων συγκρούσεων, ενώ η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση τετραπλασιάζει τον κίνδυνο οδικής σύγκρουσης, δήλωσε την Τρίτη ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων Αλέξης Βαφεάδης, προσθέτοντας ότι «εντός των προσεχών μηνών τίθεται σε εφαρμογή νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες μοτοσικλετιστές που απαντά σε συγκεκριμένη ανάγκη ασφαλείας».

«Η οδική ασφάλεια αποτελεί σταθερή πολιτική προτεραιότητα για το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, με συγκεκριμένα μέτρα, σαφή στόχο και συνεχή αξιολόγηση των αποτελεσμάτων», είπε ο κ. Bαφεάδης σε ομιλία του στο συνέδριο “HARM REDUCTION CONFERENCE 2026: Shaping a Safer Tomorrow Through Innovation”, το οποίο πραγματοποιήθηκε, στη Λευκωσία.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε ότι «κάθε ζωή που χάνεται σε οδικό ατύχημα είναι απώλεια που οφείλουμε να μειώσουμε μέσα από οργανωμένη δράση» και πρόσθεσε πως στόχος είναι «ένα οδικό δίκτυο χωρίς θανάτους και χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς».

Ανέφερε ότι 1.190.000 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους σε οδικά ατυχήματα κάθε χρόνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και πρόσθεσε πως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, περίπου 100.00 άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά και περίπου 19.400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στους δρόμους το 2025.

Ο στόχος για το 2030 είναι να μειωθούν κατά 50% — να σωθούν δηλαδή πάνω από 10.000 ζωές ετησίως, πρόσθεσε.

Ο Υπουργός Μεταφορών είπε ότι εντός των προσεχών μηνών τίθεται σε εφαρμογή νέο νομοθετικό πλαίσιο για τους επαγγελματίες μοτοσικλετιστές που απαντά σε συγκεκριμένη ανάγκη ασφαλείας: οι μοτοσικλετιστές είναι περίπου 14 φορές πιο εκτεθειμένοι σε θανατηφόρο ατύχημα σε σχέση με τους οδηγούς αυτοκινήτων.

«Προχωρούμε με την εφαρμογή νέου νομοθετικού πλαισίου που περιλαμβάνει αυστηρότερες προϋποθέσεις αδειοδότησης, υποχρεωτική χρήση πιστοποιημένου εξοπλισμού και ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας», υπογράμμισε.

Για τον πολίτη, συνέχισε ο Υπουργός Μεταφορών, αυτό σημαίνει πιο αποτελεσματικούς ελέγχους και ένα πιο ασφαλές περιβάλλον μετακίνησης στην καθημερινότητά του.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε επίσης ότι τα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφή: μια σύγκρουση σε ζώνη 30 χλμ/ω έχει πιθανότητα θανάτου για τον πεζό <10%, ενώ στα 50 χλμ/ω ανέρχεται στο 80-90%.

Πρόσθεσε ότι οι Τοπικές Αρχές της Κύπρου εφαρμόζουν τις ζώνες 30 χλμ/ω με την καθοδήγηση και την υποστήριξη του Υπουργείου.

«Προχωράμε επίσης σε στοχευμένες παρεμβάσεις σε επικίνδυνα σημεία και αναβαθμίζουμε διαβάσεις πεζών, αλλά και συνολικά την ποιότητα των οδικών υποδομών μας, με μια περισσότερο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στον σχεδιασμό του οδικού χώρου», πρόσθεσε.

Ο κ. Βαφεάδης είπε ότι οι υποδομές και η τεχνολογία συμβάλλουν καθοριστικά, όμως η συμπεριφορά παραμένει κρίσιμος παράγοντας και προσθεσε πως το πρόγραμμα των Πρεσβευτών Οδικής Ασφάλειας σε σχολεία, μαζί με στοχευμένες εκστρατείες ενημέρωσης, στοχεύουν στη διαμόρφωση μια ισχυρής κουλτούρα οδικής συνείδησης.

