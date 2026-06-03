Αυτά είναι τα διανυκτερεύοντα Φαρμακεία, σήμερα Τετάρτη 3 Ιουνίου.

ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Γεωργίου Ελένη, Αγίου Παύλου 69. Κοντά στην εκκλησία Αγίου Παύλου προς Άγιο Δομέτιο, Λευκωσία, τηλ. 22781766, 22773868.

Γρηγορίου – Παρανή Μαρία, Προδρόμου 65Γ-Δ. Έναντι στρατοπέδου, Στρόβολος, τηλ. 22664750, 97658671.

Σαλίπ Άντρη, Τρικάλων 26, κατ. 6, Πάνω Λακατάμια, τηλ. 22313134.

Πατάτας Αντώνιος, Λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ΄ 33Γ. Απέναντι από το Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, Λευκωσία, τηλ. 22754644, 22351030.

Χατζηγεωργίου Ερρίκος, Λεωφ. Κυρηνείας 132Γ. Μεταξύ εκκλησίας Απ. Ανδρέα και Αγ. Νεκταρίου, Αγλαντζιά, τηλ. 22338002, 22330761.

Μπούλογκ Θεοδώρα, Ανθυπολοχαγού Στέλιου Μασιήνη 2. Από τον κυκλικό κόμβο της Carlsberg προς Βιομηχανική Περιοχή Δαλιού, 200μ. μετά από ταβέρνα «Ιδάλιον», Καλλιθέα, Δάλι, τηλ. 22254747.

ΛΕΜΕΣΟΣ

Τσογκαράκη Ελένη, Γιάννου Κρανιδιώτη 3. Δρόμος Λεμεσού – Πλατρών, Κάτω Πολεμίδια, τηλ. 25384736, 99615091.

Πόπα Άνα – Καταλίνα, Γιαν Σιμπέλιους 18. Νοτίως φώτων τροχαίας «Σιμιλλίδη», πιο κάτω από «Wellgoods Cypressa», Λεμεσός, τηλ. 25576833, 96162048.

Παπαμιλτιάδους Αντώνης, Αγίας Φυλάξεως 84. Πλησίον πρώην INTERCOLLEGE, νυν Πανεπιστημίου Λεμεσού, Λεμεσός, τηλ. 25388938, 25731492.

Μάμιλου Ελένη, Λεωφ. Γρίβα Διγενή 3Β, «Μέγαρο Παναγίδη». Έναντι Δικαστικού Μεγάρου, δίπλα από βιβλιοπωλείο «Κυριάκου», Λεμεσός, τηλ. 25368166, 99581111.

Κιννή Άντρη, Αγίας Παρασκευής 1. 250μ. από τον κυκλικό κόμβο προς το χωριό της Γερμασόγειας, Γερμασόγεια, τηλ. 25324030, 25329797.

ΛΑΡΝΑΚΑ

Μαυρή Λουΐζα, Στρατηγού Τιμάγια 9, Συντεχνιακό φαρμακείο ΠΕΟ. Πλησίον αρτοποιείου «Ζορπάς», Λάρνακα, τηλ. 24655312, 96720773.

Παπαγεωργίου Παναγιώτα, Σταδίου 114, κατ. 2+3. Απέναντι από παλιό ΓΣΖ, Λάρνακα, τηλ. 24631616, 99665928.

Νικολάου Νάσια, Κασταλίας & Λαρίσης 23-25, Εμπορικό Κέντρο «Παυλήμπεη». Δίπλα από αρτοποιείο «Ζορπάς», Καμάρες, Λάρνακα, τηλ. 24322811, 99082025.

ΠΑΦΟΣ

Πιστέντη – Ιουλιανού Άντρη, Τάφοι των Βασιλέων 24. 300μ. από MALL προς «Coral Bay», Κάτω Πάφος, τηλ. 26950073, 26950778.

Ηρακλέους Μαίρη, Ακαμαντίδος 31Α. 800μ. από το περίπτερο «Time Out» προς Χλώρακα, απέναντι από την Τράπεζα Κύπρου, Πάφος, τηλ. 26947629, 99107608.

Αλεξάντρου Γεωργίου Ορθοδοξία, Αρσινόης 9, Πόλις Χρυσοχούς, τηλ. 26321745, 99214260.

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ

Μαυρόγιαννου – Νικολάου Άντρη, Λεωφ. Γεωργίου Γουρουνά 216. Απέναντι από τη CYTA, Παραλίμνι, τηλ. 23828880, 23829202.

Λαουτάρη – Πετρή Δέσπω, Καρύων 95Α, Αυγόρου, τηλ. 23922189, 99832321.