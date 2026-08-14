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Οι καταγραφές για τα αστυνομικά κρατητήρια και την κατάσταση που επικρατεί δεν είναι σημερινές. Η Επίτροπος Διοίκησης είχε επισημάνει το απαράδεκτο στοίβασμα ειδικά στη Λεμεσό και παλαιότερα. Σε αφρολέξ που μύριζαν, οχετούς που βρωμούσαν κ.ο.κ..

Στη Λακατάμια η κατάσταση είναι λίγο καλύτερη, ωστόσο, λόγω υπερπληθυσμού υπάρχει πρόβλημα. Πολλοί ρωτούν, εφόσον τα κρατητήρια στη Μεννόγεια είναι πλέον άδεια, γιατί δεν μεταφέρονται εκεί οι καταδικασθέντες ή οι υπόδικοι; Αν χρήζουν βελτίωσης να γίνουν άμεσα έργα ώστε να καλυτερεύσει η κατάσταση. Δεν μπορεί η Πολιτεία να φροντίσει τα άτομα που η ίδια καταδικάζει σε περιορισμό της ελευθερίας τους; Και οι καταδικασθέντες είναι άνθρωποι και έχουν δικαιώματα.

Το κακό είναι που τα προβλήματα είναι γνωστά αλλά δεν λαμβάνονται μέτρα. Τι πρέπει να γίνει, να ξεσηκωθούν οι κρατούμενοι ή να ξαναβάλουν φωτιά;

ΜΙΧ.