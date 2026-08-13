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Η Κύπρος πουλά τον ήλιο και τη θάλασσα της. Εκατομμύρια τουρίστες έρχονται στο νησί μας για να απολαύσουν αυτά που δεν έχουν στο σπίτι τους. Όμως στην Κύπρο διαχρονικά παρατηρείται το ίδιο κενό.

Υπήρχε, υπάρχει και όπως φαίνεται, αν δεν αλλάξει κάτι δραστικά, θα συνεχίσει να υπάρχει υποστελέχωση σε ότι αφορά τις ναυαγοσωστικές υπηρεσίες κατά μήκος της ακτογραμμής. Δεν αντιλέγω, είναι εποχική δουλειά και αυτό φέρνει μαζί του δυσκολίες, όμως υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Η Κύπρος θέλει να γίνει ολόχρονος τουριστικός προορισμός. Εμείς μπορεί να έχουμε συνδέσει τη παραλία με τους θερινούς μήνες, όπως για πολλούς ξένους τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Ακόμη και με 20 βαθμούς θα τους δεις να κολυμπούν. Άρα, αν θέλουμε πραγματικά ολόχρονο τουρισμό χρειαζόμαστε και διαφορετικό μοντέλο λειτουργίας για τους ναυαγοσώστες.

Η ασφάλεια στις παραλίες δεν μπορεί να είναι εποχική υπόθεση, όταν φιλοδοξούμε ο ίδιος ο τουρισμός να μην είναι εποχικός.

Ζακ.