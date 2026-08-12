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Τελικά δεν ήρθαν για όλους οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι εναπομείναντες μέρες του Αυγούστου είναι για αρκετά τουριστικά καταλύματα η τελευταία μεγάλη ευκαιρία να μειώσουν τις απώλειες που είχαν στις κρατήσεις εξαιτίας των πολεμικών συγκρούσεων στην περιοχή μας. Ως εκ τούτου, είχαν εναποθέσει τις ελπίδες τους στις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής. Οι οποίες ήρθαν μεν, αλλά όχι για όλους. Κερδισμένη φαίνεται να είναι η Λεμεσός, με τις πληρότητες να αυξάνονται αισθητά. Στον αντίποδα, η Λάρνακα δεν φαίνεται να προσέλκυσε μεγάλο αριθμό τουριστών, με αποτέλεσμα να συνεχίζει να καταγράφει απώλειες.

Κερδισμένη η Λεμεσός

Οι προσδοκίες των ξενοδόχων της Λεμεσού για κρατήσεις της τελευταίας στιγμής φαίνεται να επιβεβαιώνονται, καθώς έφτασαν τα επίπεδα της περσινής χρονιάς, με το ποσοστό πληρότητας Αυγούστου να κυμαίνεται γύρω στο 90%. Στις 23 Ιουνίου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λεμεσού, Χρίστος Τσάνος, είχε εκφράσει στο ΚΥΠΕ αισιοδοξία για αναστροφή του κλίματος που είχε δημιουργηθεί με τον πόλεμο στο Ιράν. Τα δεδομένα επιβεβαιώνουν τις δηλώσεις μας, είπε χθες στο ΚΥΠΕ και πρόσθεσε ότι ο Αύγουστος κινείται στα ίδια επίπεδα κρατήσεων με τον Αύγουστο του 2025.

Αναφορικά με την τιμολογιακή πολιτική των ξενοδοχείων, είπε πως «κρατήσαμε σε πολλά επίπεδα παρόμοιες τιμές με πέρσι, με τις όποιες αυξήσεις να μην ξεπερνούν το 5%». Υπενθύμισε ότι η Λεμεσός εξυπηρετεί κυρίως τουρίστες υψηλότερης εισοδηματικής τάξης και με αυξημένες απαιτήσεις.

Μείωση για τη Λάρνακα

Τα δεδομένα δεν εξελίχθηκαν το ίδιο καλά για τη Λάρνακα. Ο πρόεδρος του τοπικού ΠΑΣΥΞΕ Μάριος Πολυβίου έκανε λόγο για μείωση περίπου 15% στις πληρότητες των ξενοδοχείων, τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Εξέφρασε ωστόσο την ελπίδα ότι μέχρι το τέλος του μήνα θα προκύψουν κάποιες πρόσθετες κρατήσεις. Η Λάρνακα επηρεάστηκε αρκετά από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την υφιστάμενη γεωπολιτική κατάσταση, είπε ο κ. Πολυβίου.

Όπως ανέφερε, τους πρώτους μήνες η επίδραση ήταν σημαντική, ενώ στη συνέχεια η κατάσταση σταθεροποιήθηκε, με την τουριστική κίνηση να φτάνει στον Ιούλιο και στην «καρδιά» του καλοκαιριού με μειωμένες πληρότητες.

Σύμφωνα με τον κ. Πολυβίου, ο Ιούλιος έκλεισε με πληρότητες περίπου 15% χαμηλότερες σε σχέση με πέρυσι, ενώ και ο Αύγουστος ξεκίνησε «μουδιασμένα», με τις πληρότητες να διαμορφώνονται περίπου στο 75%, έναντι περίπου 90% τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Σε ό,τι αφορά τις προοπτικές για τον Σεπτέμβριο, ο πρόεδρος του ΠΑΣΥΞΕ Λάρνακας τόνισε ότι η εικόνα που διαμορφώνεται είναι πιο θετική, καθώς η Λάρνακα καταγράφει καλούς ρυθμούς κρατήσεων.

Ομαλοποίηση στην Πάφο

Η κατάσταση φαίνεται να ομαλοποιείται όσον αφορά στην τουριστική κίνηση της πόλης και επαρχίας Πάφου. Ενδεικτικά, σύμφωνα και με προ ημερών ρεπορτάζ της Ντόρας Χριστοδούλου, όλα φαίνεται να κυλούν κατ’ ευχή τις τελευταίες εβδομάδες στην τουριστική περιοχή Πάφου, μετά την ανησυχία που προκάλεσαν οι συνέπειες των περιφερειακών συρράξεων.

Μιλώντας στον «Φ», ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, έκανε λόγο για μια αναβαθμισμένη, λειτουργικά και αισθητικά, εικόνα που αντικρίζουν αυτό το καλοκαίρι οι χιλιάδες επισκέπτες της τουριστικής περιοχής της πόλης. Μετά την εκστρατεία ευπρεπισμού που έχει θέσει σε εφαρμογή το τελευταίο δίμηνο ο Δήμος Πάφου, ανέφερε, σημεία με ιδιαίτερη σημασία για την τουριστική εικόνα της πόλης, όπως το λιμανάκι, ο μόλος και η οδός Αγίου Αντωνίου, αναβαθμίσθηκαν με εργασίες ευπρεπισμού και αποτελούν όντως την βιτρίνα της Πάφου στον διεθνή τουριστικό χάρτη.

Πρωταράς – Αγία Νάπα

Σχεδόν γεμάτα αναμένεται να είναι τις επόμενες μέρες τα ξενοδοχεία στην τουριστική περιοχή της ελεύθερης Αμμοχώστου. Τόσο η αυξημένη ροή από το εξωτερικό, όσο και οι δεδομένες κρατήσεις των Κυπρίων επισκεπτών δημιουργούν ένα κλίμα αισιοδοξίας για τους επαγγελματίες.

Μάλιστα, αναμένεται ότι οι αυξημένες πληρότητες θα συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια των αργιών του Δεκαπενταύγουστου μέχρι τις 20 – 25 του μήνα και απ’ αυτές αναμένεται να επωφεληθούν όχι μόνο τα ξενοδοχεία, αλλά και οι λοιπές επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Κρατήσεις της τελευταίας στιγμής καταγράφονται φέτος σε πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από κάθε άλλη χρονιά, αναφέρουν επαγγελματίες της αγοράς και ως εκ τούτου, τις προσεχείς 2-3 εβδομάδες, οι πληρότητες των ξενοδοχειακών μονάδων στα δύο τουριστικά θέρετρα θα κυμανθούν, κατά μέσο όρο, μεταξύ 90% – 95%.

Οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής φαίνεται να προκύπτουν κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ και τις Σκανδιναβικές χώρες.