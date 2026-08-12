Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Το Τμήμα Φορολογίας δεν πρόκειται να κλείσει τα μάτια στη μη συμμόρφωση των ποδοσφαιρικών σωματείων/εταιρειών με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις, διεμήνυσε ο Έφορος Φορολογίας, Σωτήρης Μαρκίδης.

Την περασμένη Δευτέρα, ο Έφορος Φορολογίας παρέστη στη συνεδρία της ΚΟΠ, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι ποδοσφαιρικών ομάδων, ξεκαθαρίζοντας πως το Τμήμα δεν πρόκειται να κάνει εκπτώσεις στο σχέδιο αποπληρωμής των φορολογικών οφειλών.

Ο Έφορος δεν έκρυψε την ενόχλησή του γιατί σωματεία/εταιρείες, μόλις πήραν το πράσινο φως τον περασμένο Μάιο από την ΚΟΠ και συγκεκριμένα τη βεβαίωση πως πληρούν τα κριτήρια της ΟΥΕΦΑ για να συμμετέχουν κανονικά στο κυπριακό πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, δημιούργησαν νέες φορολογικές οφειλές.

Ο κ. Μαρκίδης κάλεσε τις ηγεσίες του ΑΠΟΕΛ, της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ να εξοφλήσουν τα νέα χρέη που δημιούργησαν στον Φόρο και τα οποία αφορούν ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, ύψους €1 εκατ. Η προθεσμία εκπνέει στις 20 Αυγούστου, με τον Έφορο να τους ξεκαθαρίζει πως δεν πρόκειται να δώσει καμία παράταση στην εξόφληση των οφειλών.

Έτοιμος να εφαρμόσει τα μέτρα

Επίσης, επανέλαβε πως, εάν οι τέσσερις ομάδες δεν συμμορφωθούν, τότε θα ενεργοποιήσει τα εισπρακτικά μέτρα του Τμήματος Φορολογίας. Σύμφωνα με τον Έφορο, το πρώτο μέτρο που θα τεθεί σε εφαρμογή είναι η δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών των συγκεκριμένων σωματείων/εταιρειών.

Σε αυτή την περίπτωση, οι συγκεκριμένες ομάδες θα μπορούσαν να μπουν σε περιπέτειες, καθώς δεν θα έχουν ρευστό για να συμπληρώσουν το ρόστερ των ομάδων τους. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως, εάν και πάλι δεν υπάρξει συμμόρφωση, θα εφαρμόσει και τα υπόλοιπα μέτρα, που αφορούν την τοποθέτηση ΜΕΜΟ στα περιουσιακά στοιχεία των σωματείων/εταιρειών. Σημειώνεται πως στα εισπρακτικά μέτρα περιλαμβάνεται και το νέο μέτρο που υιοθετήθηκε στο πλαίσιο της φορολογικής μεταρρύθμισης και αφορά τη σφράγιση των υποστατικών των επιχειρήσεων.

Συγκεντρώνουν χρήματα

Από την πλευρά τους, οι εκπρόσωποι του ΑΠΟΕΛ, της Ανόρθωσης, του Απόλλωνα και της ΑΕΛ διαβεβαίωσαν πως μέχρι τις 20 του μήνα θα εξοφλήσουν τις νέες οφειλές. Όπως είπαν, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας θα έχουν συγκεντρώσει τα χρήματα που απαιτεί το Τμήμα Φορολογίας, ώστε να θεωρούνται φορολογικά συμμορφούμενα.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα συγκεκριμένα τέσσερα σωματεία, καθώς και τα υπόλοιπα που συμμετέχουν στο σχέδιο αποπληρωμής των οφειλών, καταβάλλουν κανονικά τις μηνιαίες τους δόσεις. Βάσει του σχεδίου, εάν οι ομάδες συνεχίσουν να καταβάλλουν κανονικά τις δόσεις, θα εξοφλήσουν πλήρως τις οφειλές τους στον Φόρο το 2037. Υπενθυμίζεται πως, σε περίπτωση μη καταβολής τριών δόσεων, τα σωματεία αφαιρούνται αμέσως από το σχέδιο αποπληρωμής.

Εξετάζουν ένταξη στο σχέδιο ληξιπρόθεσμων

Την ίδια ώρα, κάποιες από τις ποδοσφαιρικές εταιρείες, από τις 12 που χρωστούσαν κοινωνικές ασφαλίσεις στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ύψους €9,5 εκατ., εξετάζουν το ενδεχόμενο να ενταχθούν στο σχέδιο ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων εκπνέει στις 14 Σεπτεμβρίου. Ήδη στο σχέδιο συμμετέχει μία ομάδα, ενώ άλλη υπέβαλε αίτηση. Κάποια σωματεία επικοινώνησαν με τις αρμόδιες υπηρεσίες, ζητώντας επιπρόσθετες διευκρινίσεις για το σχέδιο. Υπολογίζεται ότι, μετά τις θερινές διακοπές, θα υποβάλουν αιτήσεις και άλλα σωματεία.