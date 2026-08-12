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Οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν κρίση στον τομέα της εξόρυξης — κάτι που είναι απαράδεκτο, δεδομένου ότι ανταγωνιζόμαστε την Κίνα για την πρόσβαση σε κρίσιμα ορυκτά. Διαθέτουμε μερικά από τα πλουσιότερα κοιτάσματα ορυκτών στον πλανήτη, όμως η ανάπτυξη ενός νέου ορυχείου στις ΗΠΑ διαρκεί περισσότερο από ό,τι σχεδόν οπουδήποτε αλλού στον κόσμο: 29 χρόνια από την ανακάλυψη του κοιτάσματος έως την έναρξη της παραγωγής, σύμφωνα με μελέτη της S&P Global.

Σε αντίθεση με την προηγούμενη, η κυβέρνηση Τραμπ ανησυχεί βαθιά για την εξάρτηση των ΗΠΑ από την Κίνα όσον αφορά τα κρίσιμα ορυκτά. Την περασμένη Παρασκευή, ο πρόεδρος Τραμπ συγκάλεσε στρογγυλή τράπεζα με τη συμμετοχή περίπου 200 ηγετικών στελεχών του κλάδου της εξόρυξης και κυβερνητικών αξιωματούχων. Στόχος ήταν να ενταθούν οι προσπάθειες για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε κρίσιμα ορυκτά και να τεθούν οι βάσεις για μια ισχυρή αμερικανική εξορυκτική βιομηχανία στο μέλλον. Η συνάντηση αποτέλεσε την πιο πρόσφατη από μια σειρά πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Η έναρξη λειτουργίας ενός ορυχείου δεν είναι πρωτίστως ζήτημα γεωλογίας ή οικονομικών· είναι ζήτημα διαδικασιών. Μόνο η διαδικασία αδειοδότησης απαιτεί κατά μέσο όρο επτά έως δέκα χρόνια, και αυτό πριν καν ξεκινήσει η κατασκευή. Το βασικό πρόβλημα είναι η αλληλεπικάλυψη των διαδικασιών: Ένα μόνο ορυχείο μπορεί να χρειάζεται εγκρίσεις βάσει του Εθνικού Νόμου για την Περιβαλλοντική Πολιτική (NEPA), του Νόμου για τα Καθαρά Ύδατα, του Νόμου για τα Απειλούμενα Είδη και του Νόμου για τον Καθαρό Αέρα, για να μην αναφέρουμε το πλέγμα πολιτειακών κανονισμών. Συχνά, μάλιστα, τη διαχείριση αυτών των διαδικασιών αναλαμβάνουν διαφορετικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες, με αλληλεπικαλυπτόμενες και ενίοτε αντικρουόμενες αρμοδιότητες. Σε αντίθεση με τον Καναδά και την Αυστραλία, οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μία ενιαία υπηρεσία επιφορτισμένη με τον συντονισμό όλων αυτών των ελέγχων.

Οι δικαστικές προσφυγές επιδεινώνουν ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Ακόμη και αφού ένα ορυχείο εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με φαινομενικά ατελείωτες δικαστικές διαμάχες. Ορισμένα έργα, όπως το ορυχείο χαλκού Rosemont στην Αριζόνα, έχουν χάσει δισεκατομμύρια δολάρια σε αξία, καθώς αναγκάστηκαν να περιμένουν επί χρόνια μέχρι να ολοκληρωθούν οι δικαστικές διαδικασίες. Δεν είναι, λοιπόν, περίεργο που οι επενδυτές έχουν απομακρυνθεί. Τα τελευταία 15 χρόνια, οι δαπάνες για έρευνα και εξερεύνηση κοιτασμάτων στην Αυστραλία και τον Καναδά έχουν ξεπεράσει κατά πολύ εκείνες στις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι οι χώρες διαθέτουν συγκρίσιμα ορυκτά αποθέματα. Και στις δύο αυτές χώρες, ένα ορυχείο μπορεί να περάσει από την ανάπτυξη στην πλήρη παραγωγική λειτουργία σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα απ’ ό,τι στις ΗΠΑ.

Από την ορκωμοσία της, η κυβέρνηση Τραμπ έχει κινηθεί δυναμικά για να ξεπεράσει αυτό το απαράδεκτο αδιέξοδο, αξιοποιώντας τις εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας. Την πρώτη ημέρα της δεύτερης θητείας του, ο πρόεδρος Τραμπ κήρυξε εθνική ενεργειακή κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Το Υπουργείο Εσωτερικών έθεσε αμέσως σε εφαρμογή μια διαδικασία έκτακτης αδειοδότησης, η οποία επιτρέπει την έγκριση έργων εξόρυξης και γεωτρήσεων σε δημόσιες εκτάσεις μέσα σε μόλις 28 ημέρες — έναντι του συνήθους διαστήματος του ενός έως δύο ετών ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τεσσάρων ετών.

Πρόσθετα εκτελεστικά διατάγματα έχουν διευρύνει αυτή την προσπάθεια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι από τον Ιανουάριο του 2025 έχει υπογράψει ή εγκρίνει 160 συμφωνίες για ορυκτά, συνολικής αξίας σχεδόν 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Στη στρογγυλή τράπεζα της περασμένης Παρασκευής, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε νέες επενδύσεις ύψους 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους τομείς της εξόρυξης και της επεξεργασίας ορυκτών. Επιπλέον, έχουν διατεθεί 180 εκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος επιχορηγήσεων ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο θα κατευθυνθεί σε 14 σχολές εξόρυξης. Πρόκειται για εξέλιξη ζωτικής σημασίας. Περίπου το ήμισυ του σημερινού εργατικού δυναμικού στον αμερικανικό εξορυκτικό κλάδο αναμένεται να συνταξιοδοτηθεί μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Την ανάγκη αυτή καθιστά ακόμη πιο επείγουσα η ανάγκη αναπλήρωσης των αποθεμάτων όπλων που έχουν εξαντληθεί εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία και της σύγκρουσης με το Ιράν.

Παράλληλα, υπάρχει επείγουσα ανάγκη για νομοθετική παρέμβαση από το Κογκρέσο, ώστε να αρθούν μόνιμα και άλλα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις εξόρυξης. Τον περασμένο Δεκέμβριο, η Βουλή των Αντιπροσώπων ψήφισε τον νόμο SPEED. Η νομοθεσία αυτή θα μείωνε από έξι χρόνια σε 150 ημέρες την προθεσμία για την άσκηση αγωγής σχετικά με μια ομοσπονδιακή έγκριση, θα καταργούσε τις ασφαλιστικές διατάξεις ως διαθέσιμο ένδικο μέσο, θα περιόριζε τον αριθμό των έργων που απαιτούν πλήρη περιβαλλοντική αξιολόγηση και θα επέτρεπε στις αρμόδιες υπηρεσίες να επαναχρησιμοποιούν προηγούμενες περιβαλλοντικές μελέτες για παρόμοια έργα για διπλάσιο χρονικό διάστημα από ό,τι ισχύει σήμερα. Με τον τρόπο αυτό, τα χρονοδιαγράμματα αδειοδότησης στις ΗΠΑ θα μπορούσαν να προσεγγίσουν εκείνα του Καναδά και της Αυστραλίας.

Οκτώ μήνες μετά την ψήφισή του από τη Βουλή των Αντιπροσώπων, το νομοσχέδιο παραμένει σε αδιέξοδο στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων της Γερουσίας, χωρίς καν να έχει κατατεθεί αντίστοιχο νομοσχέδιο.

Αυτό είναι ασυγχώρητο και ανεύθυνο.

Forbes