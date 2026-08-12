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Η Ryanair ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι θα αναπτύξει τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google και τα μοντέλα DeepMind σε όλες τις δραστηριότητές της, στο πλαίσιο μιας νέας πενταετούς συνεργασίας cloud, χρησιμοποιώντας την τεχνολογία για να βοηθήσει στη διαχείριση του προγραμματισμού του πληρώματος και στη λήψη επιχειρησιακών αποφάσεων.

Το Reuters μετέδωσε ότι η Ryanair, η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης σε αριθμό επιβατών, θα διαθέσει τις υπηρεσίες Google Workspace και Google Cloud της Alphabet σε 35.000 υπαλλήλους σε όλο το δίκτυό της, υποστηρίζοντας τις προσπάθειές της για την επίτευξη του στόχου μεταφοράς 300 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως έως το 2034.

«Για να υποστηρίξουμε αυτήν την ανάπτυξη, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι διαθέτουμε εξαιρετική ανθεκτικότητα στις υποδομές μας και η νέα μας στρατηγική διπλού cloud το παρέχει αυτό, σε συνδυασμό με τεχνολογικούς εταίρους που ταιριάζουν με την ταχύτητά μας και την αδιάκοπη εστίασή μας στην αποδοτικότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ryanair, Eddie Wilson.

Η συμφωνία της Ryanair με το Google Cloud ενισχύει την υπάρχουσα χρήση των Amazon Web Services, στο πλαίσιο μιας στρατηγικής για τη μείωση του κινδύνου διακοπών τεχνολογίας. Θα χρησιμοποιήσει επίσης μοντέλα της Google DeepMind, συμπεριλαμβανομένων των AlphaEvolve και WeatherNext, για την υποστήριξη των λειτουργιών του στόλου και του προγραμματισμού συντήρησης. Οι οικονομικοί όροι της συμφωνίας δεν αποκαλύφθηκαν.