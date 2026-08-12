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Σημαντική μείωση παρουσίασε τον Ιούλιο του 2026 ο αριθμός των ακάλυπτων επιταγών στην Κύπρο, καθώς περιορίστηκε σχεδόν στο μισό σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου (ΚΤΚ).

Συγκεκριμένα, τον Ιούλιο εκδόθηκαν 16 ακάλυπτες επιταγές συνολικής αξίας €40.799, έναντι 30 επιταγών αξίας €42.715 τον ίδιο μήνα του 2025.

Τον Ιούλιο του 2024 είχαν καταχωρηθεί 36 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €60.416.

Τα στοιχεία αφορούν τις καταχωρήσεις προσώπων στον προκαταρκτικό κατάλογο του Κεντρικού Αρχείου Πληροφοριών (ΚΑΠ) για εκδότες ακάλυπτων επιταγών.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026 καταχωρήθηκαν στον προκαταρκτικό κατάλογο του ΚΑΠ 101 ακάλυπτες επιταγές, συνολικής αξίας €288.489.

Την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταχωρηθεί 145 επιταγές, συνολικής αξίας €309.599. Σε ετήσια βάση, επομένως, καταγράφεται μείωση κατά 44 επιταγές, ενώ η συνολική αξία τους περιορίστηκε κατά €21.110.

Οι ακάλυπτες επιταγές του πρώτου επταμήνου του 2026 αφορούσαν συνολικά 70 πρόσωπα, από τα οποία 48 ήταν νομικά και 22 φυσικά πρόσωπα.

Τον Ιούλιο του 2026 καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ εννέα πρόσωπα. Πρόκειται για τέσσερα νομικά πρόσωπα, ένα φυσικό πρόσωπο και τέσσερα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν νομικές οντότητες.

Συνολικά, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2026, καταχωρήθηκαν στο ΚΑΠ 69 πρόσωπα, έναντι 63 προσώπων την αντίστοιχη περίοδο του 2025.