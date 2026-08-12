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Κέρδη-ρεκόρ ύψους 1,75 τρισ. νορβηγικών κορωνών, ή 184,3 δισ. δολαρίων, κατέγραψε κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους το κρατικό επενδυτικό ταμείο της Νορβηγίας, αντλώντας ώθηση από την άνοδο των τεχνολογικών μετοχών, σύμφωνα με το Reuters.

Πρόκειται για το μεγαλύτερο κρατικό επενδυτικό ταμείο στον κόσμο, με υπό διαχείριση κεφάλαια ύψους 2,3 τρισ. δολαρίων.

«Το αποτέλεσμα οφείλεται στις καλές αποδόσεις στην αγορά μετοχών και ειδικότερα στις ασιατικές μετοχές τεχνολογίας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ταμείου, Nicolai Tangen, στην ανακοίνωση που συνόδευσε τα εξαμηνιαία αποτελέσματα.

Στην επικαιροποιημένη λίστα των επενδυτικών του θέσεων, το ταμείο γνωστοποίησε για πρώτη φορά ότι, στις 30 Ιουνίου, κατείχε ποσοστό 0,05% στη SpaceX, αξίας 1,2 δισ. δολαρίων.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία του και σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας παγκοσμίως. Συγκεκριμένα, κατείχε:

1,28% της Nvidia , αξίας 62 δισ. δολαρίων

, αξίας 62 δισ. δολαρίων 1,24% της Apple, αξίας 52 δισ. δολαρίων

1,17% της Alphabet, αξίας 50 δισ. δολαρίων

1,27% της Microsoft, αξίας 35 δισ. δολαρίων

1,7% της Taiwan Semiconductor Manufacturing, αξίας 34 δισ. δολαρίων

Συνολικά, το νορβηγικό ταμείο έχει τοποθετήσει κεφάλαια σε περίπου 7.100 εταιρείες παγκοσμίως, ενώ το επενδυτικό του χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει επίσης ακίνητα και έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Capital.gr