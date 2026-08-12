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Η Euractiv ξαναέφερε την περασμένη εβδομάδα στην επικαιρότητα την ανάγκη να απαντηθεί με σαφήνεια από τη νομοθεσία της ΕΕ ένα ερώτημα πάρα πολλών εκατομμυρίων: Τι σημαίνει στην πραγματικότητα φυσικό μεταλλικό νερό;

Το θέμα είχε προκαλέσει παρατεταμένο σάλο στη Γαλλία το 2024, όταν δημοσιεύματα υποστήριξαν πως η εταιρεία εμφυάλωσης Nestlé Waters προέβαινε σε φιλτράρισμα και επεξεργασία του νερού που πωλούσε ως φυσικό μεταλλικό, υπερβαίνοντας τα όρια που θέτει η ΕΕ για το εύρος αυτής της επεξεργασίας. Στην αντιπαράθεση που προκλήθηκε πρωταγωνίστησε η εταιρεία Bonneval, του Νταβίντ Μπερλ, η οποία υποστηρίζει και σήμερα πως το δικό της φυσικό μεταλλικό νερό, από πηγή στις Άλπεις, τηρεί όλες τις προδιαγραφές της ΕΕ, σε αντίθεση με ανταγωνιστές της, που προβαίνουν σε εκτεμένη επεξεργασία, με συνέπεια, υποστηρίζει ο Μερλ, το νερό τους να μην είναι φυσικό μεταλλικό όταν φτάνει στους καταναλωτές σε τιμές πολλαπλάσιες από το «σύνηθες» νερό.

Ήδη, ενώπιον της γαλλικής δικαιοσύνης εκκρεμεί αγωγή της Bonneval κατά της Nestlé Waters, για αποζημιώσεις 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για αθέμιτο ανταγωνισμό. Εκπρόσωπος της ΕΕ δήλωσε στο Euractiv ότι η Ένωση δεν προτίθεται να αλλάξει ή να συγκεκριμενοποιήσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας, όπως ζητά η Bonneval.

INS