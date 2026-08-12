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Αέρας ελευθερίας από σήμερα για 68 συνολικά κατάδικους στους οποίους δόθηκε προεδρική χάρη λόγω Δεκαπενταυγούστου.

Μικρή ανάσα και για τις φυλακές που αντιμετωπίζουν μόνιμο πρόβλημα με τον υπερπληθυσμό, αφού οι πτέρυγες είναι ασφυκτικά γεμάτες και οι κρατούμενοι αναγκάζονται να κοιμούνται στοιβαγμένοι.

Μετά από συνεννόηση του Γενικού Εισαγγελέα με τη διεύθυνση των Κεντρικών Φυλακών, ετοιμάστηκε κατάλογος προσώπων που θα αποφυλακίζονταν μέχρι τους επόμενους μήνες. Ο κατάλογος αφού εγκρίθηκε υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Εξαίρεση αποτέλεσαν όσοι έχουν καταδικαστεί για αδικήματα που αφορούν εμπορία ναρκωτικών, σεξουαλικά εγκλήματα, καθώς και όσοι δεν έχουν συμπληρώσει το μισό της ποινής τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, χάρη πήραν 27 Κύπριοι και 41 αλλοδαποί κρατούμενοι. Οι πύλες των φυλακών άνοιξαν από το πρωί σήμερα και για ορισμένους αλλοδαπούς κινήθηκαν ήδη οι διαδικασίες σύλληψης του με διάταγμα του Υφυπουργείου Μετανάστευσης με σκοπό να μεταφερθούν στο χώρο κράτησης στις Λίμνες για σκοπούς απέλασης.

Αυτή τη στιγμή οι κρατούμενοι στις φυλακές ξεπερνούν τους 1.100 ενώ ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 800.