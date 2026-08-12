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Της Ξανθής Γούναρη

Χρυσές μπριζόλες, λογαριασμοί που γίνονταν viral, celebrities στα τραπέζια και εκείνη η χαρακτηριστική κίνηση με το αλάτι που ταξίδεψε σε κάθε γωνιά του διαδικτύου. Ο Nusret Gökçe, ο Τούρκος χασάπης που ο πλανήτης έμαθε ως Salt Bae, κατάφερε μέσα σε λίγα χρόνια να μετατρέψει μια χειρονομία σε προσωπικό brand και το όνομά του σε διεθνή επιχείρηση εστίασης.

Και αν υπήρχε ένας ελληνικός προορισμός που έμοιαζε εξαρχής φτιαγμένος για αυτό το μείγμα κρέατος, θεάματος, πολυτέλειας και social media, αυτός ήταν η Μύκονος.

Μόνο που πίσω από τη λάμψη και το show, οι τελευταίοι ισολογισμοί αφηγούνται μια διαφορετική ιστορία. Και χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μέχρι να γίνει γνωστή.

Οι δύο εταιρείες μέσω των οποίων αναπτύχθηκε η παρουσία του Salt Bae στο νησί, η NUSRET MYKONOS RESTAURANT-BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και η SALT BAE MYKONOS RESTAURANT-BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., είχαν τεθεί σε αναστολή καταχώρισης στο ΓΕΜΗ, καθώς δεν είχαν δημοσιεύσει εμπρόθεσμα τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2024.

Τελικά, οι ισολογισμοί “ανέβηκαν” μόλις χθες, 11 Αυγούστου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την άρση της αναστολής. Και οι αριθμοί απέχουν αρκετά από τις χρυσές ημέρες του Τούρκου χασάπη στο νησί.

Από τα 8,5 εκατ. στα 2,6 εκατ. ευρώ

Η μεγαλύτερη αλλαγή καταγράφεται στην NUSRET MYKONOS, την εταιρεία πίσω από το πολυτελές ψητοπωλείο Nusr-Et.

Το 2021 ήταν η χρυσή χρονιά του στη Μύκονο, με τζίρο 8,497 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 3,121 εκατ. ευρώ. Δεν ήταν, δηλαδή, απλώς ένα από τα πιο πολυσυζητημένα εστιατόρια του νησιού, αλλά και μια εξαιρετικά κερδοφόρα επιχείρηση.

Η υποχώρηση άρχισε την αμέσως επόμενη χρονιά. Το 2022 οι πωλήσεις μειώθηκαν στα 5,409 εκατ. ευρώ, με τα καθαρά κέρδη πάντως να παραμένουν στα 1,086 εκατ. ευρώ.

Το 2023 ήρθε η ανατροπή. Ο τζίρος έπεσε στα 3,525 εκατ. ευρώ και το πρόσημο γύρισε για πρώτη φορά σε αρνητικό, με ζημιές 465,7 χιλ. ευρώ.

Και η πτώση των πωλήσεων συνεχίστηκε. Το 2024 ο κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά ακόμη 27,1%, στα 2,572 εκατ. ευρώ, με την εταιρεία να καταγράφει δεύτερη συνεχόμενη ζημιογόνο χρήση, ύψους περίπου 349,5 χιλ. ευρώ.

Μέσα σε τρία χρόνια, το Nusr-Et της Μυκόνου έχασε σχεδόν επτά στα δέκα ευρώ του τζίρου του.

Ψαλίδι για να περιοριστεί η ζημιά

Η ζημιά του 2024 ήταν μικρότερη από εκείνη του 2023, παρά τη νέα πτώση των πωλήσεων, με την εταιρεία να προχωρά σε γερό ψαλίδι στο κόστος.

Οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού υποχώρησαν από 1,248 εκατ. ευρώ σε περίπου 802 χιλ. ευρώ, ενώ οι παροχές τρίτων μειώθηκαν από 1,289 εκατ. σε 1,101 εκατ. ευρώ. Ο μέσος αριθμός εργαζομένων έπεσε παράλληλα από 24 το 2023 σε 14 το 2024.

Η διοίκηση αναγνωρίζει στις οικονομικές καταστάσεις τη σημαντική συρρίκνωση του κύκλου εργασιών και θέτει ως στόχο την επιστροφή της επιχείρησης σε κερδοφόρα πορεία.

Από τα 4,9 εκατ. ευρώ στο ταμείο στις 886 χιλ.

Η αλλαγή σε σχέση με το 2021 αποτυπώνεται και στη ρευστότητα. Στο τέλος εκείνης της χρονιάς η NUSRET MYKONOS είχε ταμειακά διαθέσιμα 4,908 εκατ. ευρώ. Το ποσό περιορίστηκε στα 1,474 εκατ. ευρώ το 2022 και στα 418,8 χιλ. ευρώ το 2023, πριν ανακάμψει στα 885,8 χιλ. ευρώ το 2024.

Παράλληλα, η καθαρή θέση περιορίστηκε στα 304,3 χιλ. ευρώ, από 653,8 χιλ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα.

Στον τελευταίο ισολογισμό ξεχωρίζουν και οι “λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις”, οι οποίες εκτινάχθηκαν στα 1,15 εκατ. ευρώ, από μόλις 1.043 ευρώ το 2023. Οι οικονομικές καταστάσεις δεν εξηγούν τη φύση τους ούτε κατονομάζουν τον αντισυμβαλλόμενο. Η διοίκηση επισημαίνει, πάντως, ότι η εταιρεία δεν έχει τραπεζικό δανεισμό.

Το δεύτερο στοίχημα των 1,4 εκατ. ευρώ

Το Nusr-Et δεν είναι η μοναδική εταιρική παρουσία του Salt Bae στη Μύκονο.

Τον Μάρτιο του 2022 συστάθηκε η SALT BAE MYKONOS RESTAURANT-BAR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., με αρχικό κεφάλαιο 25.000 ευρώ, το οποίο λίγο αργότερα αυξήθηκε κατά 1,375 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 1,4 εκατ. ευρώ.

Μέχρι σήμερα, όμως, η εταιρεία δεν έχει εμφανίσει κερδοφόρα χρήση. Το 2022 πραγματοποίησε τζίρο 770,8 χιλ. ευρώ και ζημιές 234,9 χιλ. ευρώ. Το 2023 οι πωλήσεις υποχώρησαν στα 614 χιλ. ευρώ, με νέες ζημιές 229,5 χιλ. ευρώ, ενώ το 2024 ο τζίρος μειώθηκε περαιτέρω στα 491,5 χιλ. ευρώ και οι ζημιές περιορίστηκαν στα 64,3 χιλ. ευρώ.

Οι συσσωρευμένες ζημιές έχουν πλέον φτάσει τα 528,7 χιλ. ευρώ, περιορίζοντας την καθαρή θέση στα 871,3 χιλ. ευρώ.

Ήδη από την πρώτη χρήση η διοίκηση έκανε λόγο για μειωμένη επισκεψιμότητα τουριστών στη Μύκονο και εξέφραζε την προσδοκία ότι η επόμενη χρήση θα ήταν κερδοφόρα. Δύο οικονομικές χρήσεις αργότερα, αυτό δεν έχει ακόμη επιτευχθεί.

Δύο εταιρείες, λίγο πάνω από 3 εκατ. ευρώ πωλήσεις

Αν βάλει κανείς δίπλα δίπλα τις δύο εταιρείες —χωρίς να πρόκειται για ενοποιημένα οικονομικά μεγέθη— οι πωλήσεις τους αθροίζονται σε περίπου 3,06 εκατ. ευρώ το 2024, έναντι 4,14 εκατ. ευρώ το 2023.

Μέσα σε μία χρονιά χάθηκαν έτσι περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ πωλήσεων, με την πτώση να φτάνει περίπου το 26%. Οι συνολικές ζημιές, αντίθετα, περιορίστηκαν σε περίπου 414 χιλ. ευρώ, από 695 χιλ. ευρώ το 2023.

Ο ολλανδικός κρίκος

Πίσω από τις δύο ελληνικές εταιρείες υπάρχει κοινός εταιρικός κρίκος. Από τα εταιρικά έγγραφα προκύπτει ότι μοναδικός μέτοχος της NUSRET MYKONOS ήταν η ολλανδική D NUSRET INTERNATIONAL HOLDING B.V., η οποία εμφανίζεται και στην πράξη σύστασης της SALT BAE MYKONOS ως ιδρύτρια.

Η διεθνής ανάπτυξη του Nusr-Et δεν στηρίχθηκε μόνο στην προσωπική δημοφιλία του Gökçe. Το 2012 η d.ream (Doğuş Restaurant Entertainment and Management), ο βραχίονας εστίασης και ψυχαγωγίας της Doğuş Group, απέκτησε πλειοψηφική συμμετοχή στο Nusr-Et και έγινε εταίρος του. Δύο χρόνια αργότερα, το 2014, ακολούθησε το πρώτο άνοιγμα εκτός Τουρκίας, στο Dubai.

Το milkshake των 99 δολαρίων και η αναδίπλωση στις ΗΠΑ

Η Μύκονος δεν είναι η μόνη αγορά όπου η εποχή της ασταμάτητης επέκτασης του Salt Bae φαίνεται να έχει παρέλθει.

Στις ΗΠΑ η Nusr-Et έχει περιορίσει σημαντικά το αποτύπωμά της, ενώ ιδιαίτερη ήταν και η περιπέτεια του πιο casual Saltbae Burger στη Νέα Υόρκη. Το κατάστημα στο Union Square, που άνοιξε το 2020, έγινε γνωστό για τις υπερβολές του μενού του, από wagyu burger με φύλλο χρυσού μέχρι τα περίφημα “golden” milkshakes των 99 δολαρίων. Το Gothamist το είχε χαρακτηρίσει το “χειρότερο εστιατόριο της Νέας Υόρκης”.

Το Saltbae Burger έκλεισε τον Ιούνιο του 2023 και το burger menu μεταφέρθηκε στο Nusr-Et Steakhouse του Meatpacking District. Τον Μάιο του 2024 έκλεισε και εκείνο το εστιατόριο.

Το Saltbae Burger, πάντως, παραμένει ενεργό ως brand, με την επίσημη ιστοσελίδα του να εμφανίζει σήμερα εννέα σημεία, συμπεριλαμβανομένης της Μυκόνου.

Από τη Νέα Υόρκη μέχρι το Mexico City

Αντίστοιχα, το Nusr-Et παραμένει διεθνές brand, παρά τη συρρίκνωση του αμερικανικού δικτύου. Στον επίσημο κατάλογό του εμφανίζονται σήμερα 17 εστιατόρια, εκ των οποίων οκτώ στην Τουρκία.

Στις ΗΠΑ έχουν απομείνει τα εστιατόρια σε Νέα Υόρκη και Μαϊάμι, ενώ στην Ευρώπη λειτουργούν σημεία σε Λονδίνο, Μιλάνο και Μύκονο. Στη Μέση Ανατολή το δίκτυο περιλαμβάνει Dubai, Abu Dhabi και Doha, ενώ στη Λατινική Αμερική έχει προστεθεί το Mexico City.

Σχεδόν μία δεκαετία μετά το viral που γέννησε τον Salt Bae, το brand παραμένει διεθνές. Η διαδρομή του, όμως, δεν είναι ίδια σε όλες τις αγορές και στη Μύκονο οι τελευταίοι ισολογισμοί καταγράφουν επιδόσεις πολύ χαμηλότερες από εκείνες των πρώτων χρόνων.

Forbes