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Χαστούκι στον κάθε ρατσιστή η χθεσινή ανάρτηση της Κύπριας πρωταθλήτριας Μαρίνας Χατζηκώστα. Η βιολογική της μητέρα ήταν από την Πολωνία και ο βιολογικός της πατέρας από τη Νιγηρία. Γεννήθηκε όμως στη Λεμεσό το 2009 και υιοθετήθηκε αμέσως από Κύπριους γονείς.

Η Μαρίνα μετά την κατάκτηση χάλκινου μεταλλίου στη δισκοβολία στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 ετών, μίλησε για τα ρατσιστικά σχόλια που έχει δεχτεί και απάντησε κατάλληλα. Διηγήθηκε την αξιοθαύμαστή ιστορία της και δήλωσε περήφανη Κύπρια, παρά το γεγονός ότι το αίμα που ρέει στις φλέβες της δεν είναι κυπριακό.

Την ίδια ώρα, ο Φειδίας Παναγιώτου, ένας νέος με 100% αίμα κυπριακό και πατροπαράδοτο background (παιδί από χωρίο, θρησκευόμενος και με πατέρα ιερέα), απασχολεί ξανά την επικαιρότητα για όλους τους λάθος λόγους.

Αυτά ως γεγονότα για όσους επιλέγουν να μετρούν την ποιότητα ενός ανθρώπου από το χρώμα δέρματος ή την καταγωγή.

ΕΜ