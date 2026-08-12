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Η λειτουργία του Παραρτήματος Κύπρου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αποτελεί το σημαντικότερο βήμα διεθνοποίησης στην ιστορία των Ελληνικών Δημόσιων Πανεπιστημίων. Το πρώτο και μεγαλύτερο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας, με δύο αιώνες ιστορίας, λειτουργεί πλέον έναν νέο ακαδημαϊκό ορίζοντα αριστείας στην Κύπρο, στην Ανατολική Μεσόγειο και στον διεθνή χώρο.

Η δύναμη του εγχειρήματος αποτυπώνεται ήδη με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο στην Ιατρική Σχολή. Με εκατοντάδες αιτήσεις, μόλις ένας στους πέντε υποψηφίους έγινε δεκτός. Το ποσοστό αποδοχής (20%) διαμορφώθηκε μετά την ενδελεχή και απαιτητική διαδικασία αξιολόγησης. Η κατάκτηση μιας θέσης υπήρξε πραγματική ακαδημαϊκή μάχη μεταξύ των υποψηφίων, με την επιλογή να γίνεται με αυστηρά κριτήρια ποιότητας και ακαδημαϊκής επάρκειας, με τους αριστούχους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες τελικά να λαμβάνουν μια θέση στην κορυφαία Ιατρική Σχολή.

Για το ΕΚΠΑ η αριστεία δεν αποτελεί σύνθημα, αποτελεί προϋπόθεση.

Η ίδια φιλοσοφία ακολουθείται σε όλες τις ακαδημαϊκές μονάδες με πολύ μεγάλο ενδιαφέρων φοιτητών και φοιτητριών και εκατοντάδες αιτήσεις. Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, το Τμήμα Ψυχολογίας, το Τμήμα Νοσηλευτικής και το αγγλόφωνο πρόγραμμα Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Λογοτεχνίας της Αρχαίας Ελλάδας (Department of Classics), προχωρούν στην τελική αξιολόγηση των πολλών αιτήσεων, με ιδιαίτερα επιλεκτική προσέγγιση.

Η ίδια ακαδημαϊκή ταυτότητα

Ιδιαίτερη σημασία έχει το ανθρώπινο δυναμικό. Οι Καθηγητές και Καθηγήτριες που διδάσκουν στο Παράρτημα είναι οι ίδιοι που διδάσκουν στα αντίστοιχα μητρικά Τμήματα και Σχολές του ΕΚΠΑ, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιηθεί προσκλήσεις για την προσέλκυση υψηλού επιπέδου Καθηγητών/τριών με αποκλειστική παρουσία στις Σχολές του Παραρτήματος.

Οι εγκαταστάσεις και τα εργαστήρια έχουν ολοκληρωθεί με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και βρίσκονται στην καρδιά της παλιάς πόλης της Λευκωσίας, προσδίδοντας δυναμισμό σε ένα ιστορικό κομμάτι της κυπριακής πρωτεύουσας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί από το Πανεπιστήμιο, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και τον Δήμο Λευκωσίας, για τη διευκόλυνση της φοιτητικής ζωής. Έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης σε νεόκτιστες φοιτητικές εστίες, σε ιδιαίτερα προνομιακούς οικονομικούς όρους, ώστε η εξεύρεση στέγης να μην αποτελέσει πρόσθετο εμπόδιο για τους φοιτητές και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, έχει υπάρξει μέριμνα για τη σίτιση των φοιτητών με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, ενισχύοντας ουσιαστικά το συνολικό πλαίσιο υποστήριξης της φοιτητικής κοινότητας.

Γιατί η ακαδημαϊκή αριστεία δεν αφορά μόνο την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και τη δημιουργία των συνθηκών που επιτρέπουν στον φοιτητή να αφοσιωθεί απερίσπαστος στις σπουδές και στο μέλλον του.

Από την Ελλάδα στην Κύπρο, το ΕΚΠΑ ανοίγει έναν νέο δρόμο. Έναν δρόμο όπου η ιστορία συναντά το μέλλον, η ακαδημαϊκή αριστεία συναντά την εξωστρέφεια και η ελληνική παιδεία αποκτά έναν νέο διεθνή ορίζοντα.

Το Παράρτημα Κύπρου είναι η αρχή μιας νέας εποχής για τα Πανεπιστήμια — μιας εποχής με περισσότερη εξωστρέφεια, περισσότερη γνώση, περισσότερη διεθνή παρουσία και ακόμη μεγαλύτερο όραμα για το μέλλον.