Ακόμα ένα σημαντικό βήμα πραγματοποιεί, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) για την ανάπτυξη των σπουδών στο Παράρτημα Κύπρου, με την πλήρη λειτουργική ετοιμότητα νέων σύγχρονων εργαστηρίων στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην ανάπτυξη εργαστηριακών υποδομών στο κέντρο της Λευκωσίας, ενισχύοντας έμπρακτα τη φυσική και εκπαιδευτική παρουσία του Πανεπιστημίου στη χώρα.

Στις νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις φιλοξενούνται τα Εργαστήρια Ανατομίας, Φυσιολογίας, Ιστολογίας-Εμβρυολογίας, Βιολογίας, Ιατρικής Φυσικής και Ιατρικής Στατιστικής.

Στο Εργαστήριο Ανατομίας, η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται με σύγχρονα προπλάσματα ανατομίας, καθώς και με τη χρήση της προηγμένης πλατφόρμας τρισδιάστατης απεικόνισης 3D Organon, προσφέροντας στους φοιτητές μια ολοκληρωμένη, διαδραστική προσέγγιση της ανατομικής γνώσης.

Τα Εργαστήρια Βιολογίας, Φυσιολογίας και Ιστολογίας-Εμβρυολογίας έχουν εξοπλιστεί με επαρκή αριθμό μικροσκοπίων, ικανών να καλύψουν την πρακτική άσκηση των φοιτητών, διασφαλίζοντας συνθήκες σύγχρονης και ουσιαστικής εργαστηριακής εκπαίδευσης.

Παράλληλα, έχουν ήδη διαμορφωθεί τα Εργαστήρια Ιατρικής Φυσικής και Ιατρικής Στατιστικής.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΚΠΑ, έχουν τοποθετηθεί υπολογιστές τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και ο απαραίτητος συνοδευτικός εξοπλισμός. Στους υπολογιστές έχει εγκατασταθεί εξειδικευμένο λογισμικό, σύμφωνα με τις οδηγίες των διδασκόντων και σε πλήρη αντιστοιχία με το μητρικό Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, πακέτα στατιστικής επεξεργασίας όπως SPSS, Stata, R Studio και RevMan, ενώ στις ίδιες υποδομές θα πραγματοποιούνται και οι ασκήσεις του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής.

Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί ξεχωριστός χώρος, πλησίον της αίθουσας των Η/Υ, για τη φιλοξενία εξειδικευμένων οργάνων μετρήσεων, συμπληρώνοντας ένα ολοκληρωμένο εργαστηριακό περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών.

Η ανάπτυξη των νέων εργαστηρίων επιβεβαιώνει τη στρατηγική στόχευση του ΕΚΠΑ για σύγχρονη και υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακή εκπαίδευση, με υποδομές αντάξιες της ακαδημαϊκής του παράδοσης.

