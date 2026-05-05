Σε τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμου προχώρησε η Ολομέλεια της Βουλής μετά από πρόταση του Πανεπιστημίου για να μπορεί να συγκληθεί η σύγκλητος, καθώς το μπάχαλο που έγινε στις εκλογές των φοιτητών δεν επέτρεπε στο Σώμα να συνεδριάσει και να λάβει αποφάσεις, με κίνδυνο να μην επικυρωθούν τα πτυχία των φοιτητών τον Ιούνιο.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία Ολομέλεια της Βουλής ψηφίστηκε η τροποποίηση του περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 2026 ώστε ο μη καθορισμός εκπροσώπου των φοιτητών να μην επηρεάζει τη νόμιμη συγκρότηση και την εκπλήρωση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Μιλώντας στο philenews, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, εξήγησε ότι το ζήτημα με την Σύγκλητο και το πάγωμα των συνεδριάσεών της προέκυψε διότι οι φοιτητές έκαναν εκλογές και υπήρξε αμφισβήτηση της διαδικασίας, οπόταν δεν ανέδειξαν εκπροσώπους στο συμβούλιο της ΦΕΠΑΝ. Αυτό, σύμφωνα με τον κ. Χριστοφίδη, είχε ως αποτέλεσμα να μην έχουν οριστεί εκπρόσωποι των φοιτητών στη Σύγκλητο όπου αριθμούν τα οκτώ μέλη, όσες είναι και οι σχολές του πανεπιστημίου και ορίζονται από το συμβούλιο της ΦΕΠΑΝ. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν προέκυψε συμβούλιο της ΦΕΠΑΝ, δεν διορίστηκαν εκπρόσωποι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν κενές θέσεις στη Σύγκλητο, επεσήμανε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κύπρου.

Αναφορικά με την αναγκαιότητα να υπάρξει τροποποίηση του νόμου, ο κ. Χριστοφίδης εξήγησε ότι εάν δεν γινόταν η συγκεκριμένη τροποποίηση, δεν θα μπορούσε να συνεδριάσει και να λειτουργήσει η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

«Στο νόμο υπήρχε μια ρύθμιση που έλεγε ότι η ύπαρξη κενής θέσης που δεν μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω ύπαρξης εξετάσεων ή θερινής περιόδου δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Συγκλήτου. Σε αυτή την πρόνοια προστέθηκε ότι «η ύπαρξη κενής θέσης που δεν μπορεί να πληρωθεί άμεσα λόγω θερινής περιόδου ή εξετάσεων, ή μη διορισμού φοιτητών από την ΦΕΠΑΝ, δεν επηρεάζει τη νομιμότητα των αποφάσεων της Συγκλήτου», εξήγησε ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο κ. Χριστοφίδης επεσήμανε ότι τον Ιούνιο θα γίνει συνεδρία για να επικυρωθούν τα πτυχία των φοιτητών που θα αποφοιτούν.

Τι είναι η Σύγκλητος

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου του Πανεπιστημίου τόσο στον τομέα της διδασκαλίας όσο και στον τομέα της έρευνας, και ειδικότερα:

Εγκρίνει τις αποφάσεις του Πρύτανη, τα ακαδημαϊκά προγράμματα, το επίπεδο των εισαγωγικών και προεισαγωγικών εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, τις προαγωγές και την απονομή διπλωμάτων και πτυχίων

Καθορίζει τις ανάγκες του Πανεπιστημίου σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, τον επιμερισμό του προϋπολογισμού και τις σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αποτελεί δευτεροβάθμιο όργανο κρίσεως και δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο

Εισηγείται στο Συμβούλιο την ίδρυση ή την κατάργηση σχολών ή τμημάτων και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών

Καταρτίζει επιτροπές από μέλη της και μπορεί να μεταβιβάζει σε αυτές, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που κρίνει σκόπιμο να επιβάλλει, οποιαδήποτε από τις αρμοδιότητές της

Υποβάλλει στο Συμβούλιο έκθεση αναφορικά με κάθε θέμα που αποστέλλεται σε αυτήν από το Συμβούλιο για μελέτη και υποβολή έκθεσης.

Η Σύγκλητος αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη: