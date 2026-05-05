Ιστορική υπήρξε η χθεσινή μέρα για την Βουλή των Ελλήνων, καθώς ο πρόεδρος, Νικήτας Κακλαμάνης, απένειμε το Χρυσό Μετάλλιο της στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο Παναγιώτατος προσφώνησε ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας της ελληνικής Βουλής.

Την απονομή του μεταλλίου και το πέρας της ομιλίας του Πατριάρχη κάλυψε ένα παρατεταμένο χειροκρότημα από όλους ανεξαιρέτως τους βουλευτές, οι οποίοι είχαν σηκωθεί από τα βουλευτικά έδρανα. Παρόντες ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας, Κώστας Τασούλας, και ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Χρυσόστομος ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, πολιτειακοί και πολιτικοί αξιωματούχοι , Ιεράρχες, εκπρόσωποι της Αγίας Έδρας, διπλωμάτες και μουφτήδες. Τα θεωρεία ήταν κατάμεστα από επισήμους και κόσμο.

Απουσίαζε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημο ταξίδι στο Ντουμπάι. Στα υπουργικά έδρανα ήταν ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης και η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Σοφία Ζαχαράκη, μαζί με τον Υφυπουργό της, Κωνσταντίνο Βλάση.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στην ομιλία του, από το βήμα της Ολομέλειας, αναφέρθηκε στην παγκόσμια συγκυρία και τόνισε πως το κήρυγμα ειρήνης «τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας δεν είναι ούτε ουτοπικό ούτε ρητορικό», παρά το γεγονός ότι «ὁ δημόσιος λόγος κυριαρχεῖται διεθνῶς ὑπό θεωρήσεων γεωπολιτικῶν καί γεωοικονομικῶν, ὑπό ἀναλύσεων τοῦ λεγομένου “συσχετισμοῦ τῶν δυνάμεων”, ὑπό προσεγγίσεων, ὅπως ἀποκαλοῦνται, πραγματιστικῶν».

«Εἶναι γεγονός ὅτι ἡ σύγχρονος ἐκδοχή τῆς λεγομένης Realpolitik ἔχει κατισχύσει πλήρως τοῦ Διεθνοῦς Δικαίου καί αὐτοῦ τούτου τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τοῦ Ὀργανισμοῦ Ἡνωμένων Ἐθνῶν, ὁ ὁποῖος διέπεται ὑπό τῆς γενικῆς ἀρχῆς τῆς εἰρηνικῆς ἐπιλύσεως τῶν διαφορών», επεσήμανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης.

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εστίασε, ακόμη, στην επιτακτική ανάγκη της ανθρωπότητας για μια σταθερή συναίνεση γύρω από έναν κορμό κοινών θεμελιωδών αξιών, που θα επιτρέπει τη συμβίωση παρά τις διαφορές. Ως βάση αυτού του κορμού, υπέδειξε την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), χαρακτηρίζοντάς την ως την απάντηση της παγκόσμιας κοινότητας στη μεγαλύτερη ανθρωπιστική καταστροφή της ιστορίας.

Στην κατάμεστη αίθουσα της Ολομέλειας παρευρέθησαν η πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, πρώην πρωθυπουργοί, πρώην Πρόεδροι της Βουλής κ.ά.

«Ο Θεός δίνει τον άνεμο. Ο άνθρωπος όμως πρέπει να σηκώσει το πανί»: Με την επιβλητική αυτή φράση του Ιερού Αυγουστίνου, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, στην ιστορική ειδική συνεδρίαση της ολομέλειας.

Κατά την προσφώνησή του, ο Νικήτας Κακλαμάνης, τόνισε: «Με τα υπέροχα λόγια του Ιερού Αυγουστίνου θα ήθελα να τιμήσω την πολύτιμη προσφορά του Οικουμενικού Πατριαρχείου στα πέρατα του κόσμου και του χρόνου».

Ο Πρόεδρος της Βουλής συνέχισε παρομοιάζοντας το Οικουμενικό Πατριαρχείο, ως ένα «καράβι που διαπλέει τους αιώνες» και αφήνει πίσω του ένα λαμπρό ίχνος χαράσσοντας νέους φωτεινούς προορισμούς.

«Από τον θεμελιωτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, τον πρώτο “Ρωμηό” Άγιο, Απόστολο Ανδρέα, μέχρι τα νεότερα χρόνια, το Οικουμενικό Πατριαρχείο παρέμεινε το εμβληματικό κέντρο τής Ορθοδοξίας, με έδρα την Πόλη των Πόλεων», ανέφερε ο Ν. Κακλαμάνης, σημειώνοντας πως ο κ. Βαρθολομαίος, ως ο 270ος οικουμενικός οδηγός, με την αξιοσύνη και το ακάματο έργο του «φωτίζει τόσο τον απανταχού Ελληνισμό, όσο και τον πανανθρώπινο πολιτισμό».

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Πρόεδρος της Βουλής υπογράμμισε τη θεσμική σημασία του Φαναρίου ως εγγυητή της ενότητας της Ορθοδοξίας, σημειώνοντας: «Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο οφείλουμε τιμή και ευγνωμοσύνη, γιατί εκεί χρωστάμε την ύπαρξη, τη συνοχή και τη συνέχειa μας. Η αποστολή του είναι η εγγύηση για την ιστορία, το παρόν και το μέλλον μας».

ΦΩΤΟ: Γραφείο Τύπου ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ