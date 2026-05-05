Οι δραματικές εξελίξεις που επισυμβαίνουν στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου σε πολιτικό και δικαστικό επίπεδο, φαίνεται να έχουν ήδη παρενέργειες και σε θέματα άσχετα με τις καταγγελίες για διαδικασίες που ακολουθούνταν και για οικονομικές γκρίζες ζώνες. Στην κατηγορία των «παράπλευρων απωλειών» φαίνεται να εμπίπτει, σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του «Φ» και η έλευση του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με παράρτημα του στην Πάφο.

Αν και οι εν λόγω πηγές ξεκαθαρίζουν ότι δεν μιλάμε για ναυάγιο του μεγάλου στόχου, εντούτοις αναγνωρίζουν ότι οι σημαντικές εξελίξεις του τελευταίου τετραμήνου στον Δήμο Πάφου επηρεάζουν μέχρι στιγμής τις διεργασίες, αφού ευνόητα η προσοχή και επικέντρωση της νέας δημοτικής αρχής είναι σε περισσότερο επείγοντα και σοβαρά για την ομαλή λειτουργία του Δήμου ζητήματα, μεσούσης μάλιστα και έρευνας που ξεκίνησαν ΥΠΕΣ και Ελεγκτική Υπηρεσία στον Δήμο.

Θυμίζουμε ότι οι πρυτανικές αρχές ήταν σε διαβούλευση εδώ και πολλούς μήνες με τον Δήμο Πάφου προκειμένου να διαφανεί αν είναι εφικτή η εξέλιξη αυτή, μετά από πρόταση του εν αργία πλέον Δημάρχου Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, προς το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου την οποία μετέφερε το μέλος της Συγκλήτου του Αριστοτελείου και πάφιος ο ίδιος, Στράτος Στυλιανίδης.

Όπως είχε δηλώσει τότε στον «Φ» ο Στράτος Στυλιανίδης, η Σύγκλητος του ΑΠΘ συνέστησε Επιτροπή η οποία μελετά το ενδεχόμενο λειτουργίας παραρτήματος στην πόλη της Αφροδίτης και θα κατέθετε την εισήγησή της σε διάστημα μηνών. Εκτίμησε δε, ότι υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στην πόλη για τον σκοπό αυτό, όπως είναι το κτήριο του Pafos Innovation Institute, ώστε να λειτουργήσουν άμεσα οι σχολές του παραρτήματος. Όπως τόνισε ο κ. Στυλιανίδης, βάσει της κυπριακής νομοθεσίας απαιτείται η λειτουργία τουλάχιστον τριών σχολών ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος ώστε να λάβει άδεια λειτουργίας παραρτήματος του στην Κύπρο.

Η εμπλοκή του κ. Φαίδωνος σε δικαστικές περιπέτειες ωστόσο, φαίνεται να βγάζει από το κάδρο της επείγουσας επικαιρότητας για την ώρα το θέμα, δεδομένου ότι η υπό τον Άγγελο Ονησιφόρου δημοτική αρχή καλείται να αντιμετωπίσει ένα τεράστιο όγκο εκκρεμοτήτων και διαδικασιών σε επίπεδα εύρυθμης λειτουργίας του Δήμου.