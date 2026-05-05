Σε γενναία αύξηση των συντάξεων, συνολικό λίφτινγκ του συνταξιοδοτικού συστήματος το οποίο για 46 χρόνια παραμένει απαράλλακτο, καθώς και άλλες πολιτικές και διορθώσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Εργασίας, Μαρίνος Μουσιούττας.

Ο κ. Μουσιούττας, μιλώντας στην εκπομπή «Ενημέρωση Τώρα», είπε πως στόχος είναι οι αλλαγές να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Πρώτος πυλώνας, είπε, είναι η αύξηση των χαμηλών και των υπόλοιπων συντάξεων. Τη διαχείριση του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τον τερματισμό δανεισμό του κράτους από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, στο οποίο θα επιστραφεί το ποσό των €12 δισ. που έχει δανειστεί.

Η μεταρρύθμιση προβλέπει καινοτόμες κοινωνικές πιστώσεις, όπως η αυτόματη εγγραφή στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων από το 16ο έτος καθώς και η πίστωση μονάδων για τις «γυναίκες που μένουν στο σπίτι για να μεγαλώσουν τα παιδιά τους» και για τους άτυπους φροντιστές, για τους οποίους αναγνωρίζεται έμπρακτα η κοινωνική τους προσφορά. Θα γίνεται αυτόματη αναγνώριση και της στρατιωτικής θητείας καθώς και των σπουδών.

Αναφέρθηκε, παράλληλα, στην μείωση του ποσού που επιβάλλεται ως πέναλτι (12%) για όσους αφυπηρετούν στο 63ο έτος. Η μείωση αυτή, το πιθανότερο, θα βρίσκεται σε συνάρτηση με τα χρόνια εργασίας ή το είδος του επαγγέλματος (π.χ. βαριά/χειρωνακτικά επαγγέλματα) και θα αφορά τόσο τους μελλοντικούς όσο και τους υφιστάμενους συνταξιούχους.

Η πρόταση, είπε ο Υπουργός, προβλέπει μια «γενναία αύξηση» η οποία θα επηρεάσει σε σημαντικό βαθμό τις συντάξεις, με προτεραιότητα «στις πιο χαμηλές». Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι θα είναι χαμηλότερη από τα €1.088 (τον κατώτατο μισθό), όμως θα είναι σημαντικά ενισχυμένη σε σύγκριση με εκείνη που προσφέρεται σήμερα. Απέφυγε, όμως, να μιλήσει για συγκεκριμένο αριθμό, διευκρινίζοντας πως το ποσό θα καθοριστεί από τη σχετική μελέτη.

Η μεταρρύθμιση, υπογράμμισε ο Υπουργός, θα βάλει τέλος στην πολυδιάσπαση των επιδομάτων. «Ο πολίτης θα παίρνει ένα έμβασμα, όχι δύο». Το μικρό τσεκούδι (επίδομα χαμηλοσυνταξιούχων) και η κοινωνική σύνταξη, όπως είπε, θα ενσωματωθούν σε ένα ενιαίο έμβασμα, ώστε ο πολίτης να λαμβάνει μια συνολική αυξημένη σύνταξη.

Ο δεύτερος πυλώνας, είπε ο Υπουργός, σχετίζεται με τα εργασιακά ζητήματα και μεταξύ άλλων επιδιώκει να μετατρέψει το Ταμείο Προνοίας από ένα απλό εφάπαξ πόσο σε ένα σταθερό μηχανισμό συμπληρωματικού εισοδήματος.