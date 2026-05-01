Την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τη βελτίωση των όρων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας θέτει ως κεντρικές προτεραιότητες για το 2026 το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, σε μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Όπως αναφέρει, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν επίσης την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, ενώ υπογραμμίζει ότι η πολιτική της Κυβέρνησης παραμένει ανθρωποκεντρική.

Αναφερόμενος στα μέχρι σήμερα μέτρα, σημειώνει ότι «η αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και η μόνιμη συμφωνία για αποκατάσταση της ΑΤΑ αποτελούν αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών που θέτουν τον εργαζόμενο άνθρωπο στο επίκεντρο».

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση, επισημαίνει ότι η Κύπρος αξιοποιεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της δίκαιης εργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, μετά από δεκαετία στασιμότητας.

Ο Υπουργός αναγνωρίζει ότι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, τονίζοντας ότι «η ακρίβεια, η ανάγκη για ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας απαιτούν συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και ζωής, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης για πολιτικές που ενισχύουν την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

ΚΥΠΕ