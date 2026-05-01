Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στη Σκωτία η υπόθεση μιας μητέρας, η οποία κρίθηκε ένοχη για τη δολοφονία της μόλις 19 ημερών κόρης της και λίγες ημέρες μετά δημοσίευε βίντεο στο TikTok ζητώντας χρήματα για την κηδεία του παιδιού.

Η 30χρονη Νικόλ Μπλέιν παρουσίαζε τον θάνατο της κορούλας της ως «απροσδόκητη τραγωδία», καλώντας τους χρήστες να συνεισφέρουν οικονομικά για μια πολυτελή τελετή.

Τα στοιχεία που οδήγησαν στην καταδίκη



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο της Γλασκόβης, το βρέφος υπέστη «καταστροφικά» τραύματα, όπως τρία κατάγματα στο κρανίο, σπασμένα πλευρά και εγκεφαλική βλάβη.

Οι ειδικοί κατέληξαν πως τα τραύματα προκλήθηκαν από βίαιη κακοποίηση, πιθανόν από έντονο ταρακούνημα και επαναλαμβανόμενα χτυπήματα σε σκληρή επιφάνεια.

Η κατηγορούμενη προσπάθησε να αποδώσει την ευθύνη σε άλλο παιδί που βρισκόταν στο σπίτι, ισχυρισμός που απορρίφθηκε ως αβάσιμος από την εισαγγελία και τους ενόρκους.

Αποτροπιασμός για τη στάση της μητέρας μετά τη βρεφοκτονία



Στα βίντεο που ανάρτησε μετά τον θάνατο της κόρης της, η μητέρα εμφανιζόταν να μιλά για την «τραγική απώλεια», να τραγουδά και να ζητά δωρεές για την κηδεία, ακόμη και για άμαξα με άλογα.

Σε άλλα στιγμιότυπα δήλωνε ότι «θα μάθει να ζει με αυτό», ενώ σε ορισμένα εμφανιζόταν ξαπλωμένη με αντικείμενα που, όπως έλεγε, θα τοποθετούνταν στο φέρετρο της κορούλας της. Τα βίντεο διαγράφηκαν μετά την έναρξη της δίκης.

Οι μαρτυρίες που συγκλόνισαν το δικαστήριο

Κατά τη διάρκεια της δίκης, συγγενείς του βρέφους περιέγραψαν τις τελευταίες στιγμές πριν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Ο παππούς του παιδιού κατέθεσε ότι άκουσε έντονες κραυγές στο τηλέφωνο, ενώ η μητέρα φαινόταν σε πανικό και ανίκανη να εξηγήσει τι είχε συμβεί.

Οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι τα τραύματα δεν μπορούσαν να προκληθούν από ατύχημα, απορρίπτοντας πλήρως την εκδοχή της υπεράσπισης.

Η απόφαση και η επόμενη μέρα

Το δικαστήριο έκρινε τη μητέρα ένοχη για φόνο, με τον δικαστή να ανακοινώνει ότι θα της επιβληθεί ποινή ισόβιας κάθειρξης. Η τελική διάρκεια της ποινής θα καθοριστεί σε επόμενη συνεδρίαση.

Η κατηγορούμενη ξέσπασε σε κλάματα όταν της πέρασαν χειροπέδες και οδηγήθηκε εκτός αίθουσας.

