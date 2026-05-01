Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι έρευνες της Αστυνομίας αναφορικά με την υπόθεση «Σάντη» και τις καταγγελίες περί διαφθοράς και διαπλοκής επωνύμων προσώπων μέσω διαφόρων υποθέσεων και ισχυρισμούς κατά πρώην δικαστικού.

Χθες, κλήθηκε εκ νέου ενώπιον του κλιμακίου ανακριτών που διερευνά την υπόθεση η επονομαζόμενη «Σάντη», με σκοπό να ερωτηθεί για το σύνολο της υπόθεσης, των κεφαλαίων που έχουν ανοίξει, την κάλυψη των κενών που υπάρχουν και για να αναφερθεί με λεπτομέρειες στον τρόπο που όπως η ίδια παραδέχθηκε, ενεργούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», η κατάθεσή της δόθηκε σε ειδικό γραφείο της Αστυνομίας που αφορά σε ευάλωτα πρόσωπα και στην παρουσία ψυχολόγου, όπως συνέβη και με τις άλλες τρεις καταθέσεις που έδωσε στους ανακριτές. Εκτιμάται ότι από τα ζητήματα που έχουν εγερθεί στον έναν μήνα που ήρθε στο φως αυτή η σοβαρή υπόθεση, οι ερωτήσεις των ανακριτών θα είναι δεκάδες και θα πρέπει να απαντηθούν από την ίδια πειστικά και με λεπτομέρεια, ώστε να υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα που να μην επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες.

Η κίνηση αυτή της ανακριτικής ομάδας θεωρείται ως ένα ξεκαθάρισμα των όσων έχει ήδη καταθέσει και της παραδοχής ότι καταλήφθηκε από μυθοπλασία και έπαιρνε ένα υπαρκτό στοιχείο και το έντυνε με ψεύτικο περίβλημα.

Οι ανακριτές θέλουν να γνωρίζουν για το πώς προέκυπταν τα ονόματα γύρω από τα οποία στη συνέχεια δημιουργούνταν μηνύματα και φαίνονταν να αποστέλλονταν σε διάφορες κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι τα μηνύματα παρουσιάστηκαν αρχικά από τον Μακάριο Δρουσιώτη ως αυθεντικά και πως αρκετά από αυτά προέρχονταν από screenshots από το κινητό του πρώην δικαστικού, ωστόσο, η ίδια σε κατάθεσή της είχε ανατρέψει αυτή την εκδοχή, λέγοντας ότι κατείχε στο κινητό της εφαρμογή μέσω της οποίας δημιουργούσε τα μηνύματα.

Μάλιστα, είχε εξηγήσει στους ανακριτές, όπως αναφέρθηκε στην ένορκη δήλωση της Αστυνομίας προς εξασφάλιση του εντάλματος έρευνας στα υποστατικά του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, ότι της έλεγε ο τελευταίος ένα όνομα στις συζητήσεις τους και για να δείξει πως ήταν σημαντική και πως γνώριζε γνωστά πρόσωπα, δημιουργούσε μηνύματα με τα ονόματα που της αναφέρονταν. Ωστόσο, παραμένει άγνωστο πως προέκυπταν ονόματα άγνωστα στο ευρύ κοινό και συνδέονταν με διάφορες υποθέσεις.

Η χθεσινή κατάθεση της «Σάντης» είναι η τέταρτη που δίνεται σε έναν μήνα αφ’ ότου υποβλήθηκαν οι σοβαρότατες καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη. Εκτιμάται, επίσης, ότι το χρονικό σημείο που κλήθηκε εκ νέου ενώπιον των ανακριτών η 45χρονη γυναίκα δεν είναι άσχετο και με την κάθοδο των ειδικών του FBI, οι οποίοι από της ενημέρωσης που τυγχάνουν θα εκφέρουν γνώμη κατά πόσον συμφωνούν με τη θέση της ότι όλα αποτελούν προϊόν μυθοπλασίας ή αν συμβαίνει κάτι άλλο.

Οι απαντήσεις και κυρίως οι εξηγήσεις που θα δώσει η «Σάντη» θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις και θα κρίνουν εν πολλοίς και την τελική έκβαση της πολύκροτης αυτής υπόθεσης.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες μας, στην περίπτωση που η κατάθεση της 45χρονης είναι πειστική, τότε θα αναμένονται στα στοιχεία από την Europol, καθώς και οι λογαριασμοί από τράπεζες για συγκεκριμένα πρόσωπα, ώστε να υπάρχει εικόνα για τα πλείστα τουλάχιστον των γεγονότων.

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εντός της επόμενης εβδομάδας, να υπάρξει ένα προκαταρκτικό πόρισμα γύρω από την υπόθεση με τα ευρήματα των ανακριτών τα οποία θα τεθούν ενώπιον της Νομικής Υπηρεσίας για μελέτη από ομάδα νομικών.

Ο ρόλος του FBI – Καταθέτει ο Ανδρέας Γρηγορίου

Απ’ όσα προκύπτουν από τις πληροφορίες μας, το κλιμάκιο των Αμερικανών ειδικών του FBI αναμένεται να συμβάλει στον εντοπισμό στοιχείων ή πιθανών ασυνεπειών στις καταθέσεις της «Σάντης», καθώς και στην αξιολόγηση στοιχείων που αφορούν πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται ή αναφέρονται στην υπόθεση, ώστε να εξαγάγουν το συμπέρασμα κατά πόσον όλα αυτά είναι γνήσια ή όχι.

Όπως έχει ξεκαθαριστεί, το FBI δεν θα προχωρήσει στη λήψη νέων καταθέσεων ή στη συλλογή νέου αποδεικτικού υλικού, αφού η ευθύνη της διερεύνησης παραμένει στις κυπριακές Αρχές, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι δεν έχουν οποιαδήποτε ανακριτική δικαιοδοσία στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ωστόσο, η συμβολή τους θα είναι καθοριστική ως προς τη βάση της μαρτυρίας, κυρίως της «Σάντης», σε σχέση με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας.

Παράλληλα, οι ανακριτές προκειμένου να καλύψουν όλα τα κομμάτια του παζλ, έχουν καλέσει για κατάθεση τον γενικό διευθυντή του υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, ο οποίος ήταν διευθυντής του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, όταν η «Σάντη» εργάστηκε για μικρό διάστημα εκεί λόγω προγράμματος της ΑΝΑΔ.

Ο κ. Γρηγορίου θα απαντήσει στους ισχυρισμούς Δρουσιώτη ότι την εργοδότησε εκεί και ως αποτέλεσμα τούτου λίγο διάστημα μετά ανέλαβε τη θέση του γενικού διευθυντή του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Μέχρι στιγμής έχει ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων οι οποίες και αξιολογούνται διαρκώς, ενώ συνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού του δημοσιογράφου Στέλιου Ορφανίδη, ο οποίος μετά την ενημέρωση προς τους ανακριτές ότι δεν επιθυμεί να τους μιλήσει, δεν εντοπίζεται.

Φυτιρής: Σκοπός η ολοκλήρωση της έρευνας το συντομότερο

Στόχος της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η έρευνα της Αστυνομίας για την υπόθεση «Σάντη», δήλωσε χθες ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής. Σε δηλώσεις του μετά το τέλος της τελετής αποφοίτησης δοκίμων αστυνομικών από την Ακαδημία Αστυνομίας, ο κ. Φυτιρής σημείωσε ότι «το FBI είναι στην Κύπρο, συνδράμει στο έργο της Αστυνομίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η έρευνα και να ηρεμήσει η κατάσταση, να βγει το πόρισμα που να καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των καταγγελιών που έχουν γίνει».

Ερωτηθείς αν οι ειδικοί ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, είπε ότι δεν μπορεί να μιλήσει για την έρευνα, ούτε είναι αρμοδιότητά του να εμπλακεί στην ίδια την έρευνα. Σημείωσε ότι το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Αστυνομίας, που θα το δει και με τη Νομική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται.

Ερωτηθείς για τον στόχο της κυβέρνησης μέσα από την έρευνα, είπε ότι η κυβέρνηση δεν έχει στόχο μέσα από τις έρευνες της Αστυνομίας. «Αυτό που απαιτεί η κυβέρνηση είναι να τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί, να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η διαδικασία και να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας, είπε ότι «δεν μπορώ να σας πω για το χρονοδιάγραμμα, αυτό εξαρτάται καθαρά από την ανακριτική ομάδα και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, των μαρτυριών, ώστε να βγει το πόρισμα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο». Εξάλλου, ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα τον ενημερώσει για το θέμα ο Αρχηγός της Αστυνομίας.