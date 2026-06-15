Του Hal Brands

Σε μια περίοδο ζοφερών γεωπολιτικών ειδήσεων, τα νέα από την Ουκρανία αποτελούν μια αχτίδα φωτός. Το Κίεβο τα πηγαίνει καλύτερα στο πεδίο της μάχης από ό,τι οποιαδήποτε άλλη στιγμή τα τελευταία χρόνια. Το κόστος για τη Ρωσία αυξάνεται ραγδαία, ενώ τα στρατιωτικά της κέρδη συρρικνώνονται. Αν η Ουκρανία καταφέρει να διατηρήσει αυτή την πορεία, ίσως μπορέσει τελικά να αναγκάσει τη Μόσχα να συναινέσει σε μια αξιοπρεπή ειρήνη.

Ωστόσο, η αισιοδοξία πρέπει να είναι συγκρατημένη: Υπάρχουν επίμονα ερωτήματα σχετικά με το πόσο θα διαρκέσει αυτή η περίοδος πλεονεκτήματος υπέρ της Ουκρανίας, αλλά και για το πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ένας στριμωγμένος Βλαντίμιρ Πούτιν.

Από την αποτυχία της ουκρανικής αντεπίθεσης το 2023, αυτός ο πόλεμος έχει ως επί το πλείστον έναν “καταθλιπτικό” ρυθμό. Οι Ρώσοι προχωρούν αργά στο μέτωπο, καταλαμβάνοντας σταδιακά έδαφος, ενώ αξιοποιούν τα πλεονεκτήματά τους σε οικονομικούς πόρους και ανθρώπινο δυναμικό. Το κόστος αυτής της στρατηγικής είναι τεράστιο και η πρόοδος είναι πολύ αργή. Ωστόσο, η βασική τάση ήταν ξεκάθαρη, επιτρέποντας στον Πούτιν να πιστεύει ότι η Ρωσία θα πετύχαινε τελικά μια άσχημη νίκη.

Το 2026, όμως, είναι διαφορετικό. Ο ρυθμός της ρωσικής προέλασης είναι πιο αργός σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, παρότι οι απώλειες παραμένουν τεράστιες: περίπου 35.000 νεκροί, τραυματίες ή αγνοούμενοι κάθε μήνα. Οι Ουκρανοί έχουν ανακτήσει μικρές εκτάσεις εδάφους μέσω τοπικών αντεπιθέσεων. Η δυναμική έχει αλλάξει κυρίως λόγω των παγκόσμιας κλάσης δυνατοτήτων της Ουκρανίας στα drones.

Η καινοτομία είναι έντονη και αδιάκοπη στην Ουκρανία: οι κύκλοι ανάπτυξης για μικρότερα drones έχουν μειωθεί από χρόνια σε εβδομάδες ή ημέρες. Κατά μήκος των γραμμών του μετώπου, η εκτεταμένη κάλυψη από drones δημιουργεί μια “ζώνη θανάτου” για τους Ρώσους, στην οποία η μετακίνηση είναι δύσκολη και η συγκέντρωση δυνάμεων θανατηφόρα. Προς το παρόν, αυτή η δυναμική βοηθά περισσότερο τον αμυνόμενο, την Ουκρανία, παρά τον επιτιθέμενο, τη Ρωσία.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το Κίεβο έχει προσθέσει στο οπλοστάσιό του μεγάλους αριθμούς drones μεσαίου βεληνεκούς που μπορούν να καταστρέψουν τρένα, φορτηγά και άλλους στόχους logistics σε απόσταση 100 μιλίων ή και περισσότερο από το μέτωπο, καθιστώντας πιο δύσκολο για τη Μόσχα να ενισχύσει τις αμφισβητούμενες θέσεις. Αυτό συμπληρώνει ένα εξελιγμένο πρόγραμμα επιθέσεων μεγάλου βεληνεκούς, που περιλαμβάνει drones καμικάζι και ορισμένους πυραύλους εγχώριας ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα αυτό αμαύρωσε την πρόσφατη παρέλαση της Ημέρας της Νίκης του Πούτιν στη Μόσχα, ανέτρεψε μια οικονομική σύνοδο κορυφής στην Αγία Πετρούπολη και έπληξε σοβαρά τις πετρελαϊκές υποδομές που στηρίζουν την πολεμική προσπάθεια της Ρωσίας.

Το περιοδικό “The Economist” αναφέρει ότι η παραγωγή των ρωσικών διυλιστηρίων ήταν κατά 15% χαμηλότερη φέτος την άνοιξη σε σύγκριση με την περασμένη άνοιξη, παρά τις υψηλότερες τιμές λόγω του αμερικανικού πολέμου κατά του Ιράν. Οι μηνιαίες απώλειες της Ρωσίας στο πεδίο της μάχης πλέον ισοδυναμούν ή και υπερβαίνουν τακτικά τους ρυθμούς στρατολόγησης. Η δυσαρέσκεια μεταξύ της ρωσικής ελίτ αυξάνεται, ενώ η πολεμική οικονομία δέχεται ολοένα και μεγαλύτερη πίεση.

Το διπλωματικό πλαίσιο επίσης μεταβάλλεται: η εκλογική ήττα του Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας τον Απρίλιο στέρησε από τον Πούτιν τον καλύτερο Ευρωπαίο σύμμαχό του, ενώ παράλληλα άρθηκε ένα επίμονο εμπόδιο στη συνέχιση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς την Ουκρανία.

Τίποτα από όλα αυτά δεν σημαίνει ότι η νίκη είναι κοντά: η Ουκρανία εξακολουθεί να μην μπορεί να απελευθερώσει μεγάλα τμήματα του εδάφους της στα ανατολικά, τα οποία τώρα ελέγχονται από τη Μόσχα. Ο Πούτιν εξακολουθεί να είναι αποφασισμένος να διαμελίσει περαιτέρω και να εξουδετερώσει πολιτικά τη χώρα αυτή. Αλλά αν η Ουκρανία συνεχίσει να αποδυναμώνει τις δυνάμεις του Πούτιν και να πλήττει τη ρωσική οικονομία μέχρι το τέλος του έτους, ίσως καταφέρει να εξαντλήσει ακόμη και τη βούληση του Πούτιν να αποδεχτεί τέτοια εξωφρενικά κόστη.

Τότε ενδέχεται να δημιουργηθούν οι συνθήκες για μια κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της τρέχουσας γραμμής επαφής – ακόμη και μια τεταμένη, περιοδικά βίαιη ειρήνη θα μπορούσε να επιτρέψει στην Ουκρανία να ανασυγκροτηθεί και να ενταχθεί στη Δύση. Και οι προοπτικές για αυτή την ένταξη είναι καλύτερες από ποτέ. Η Ουκρανία μπορεί να συνδεθεί με το δυτικό οικοσύστημα αμυντικής τεχνολογίας μέσω της πώλησης τεχνολογίας drones και συστημάτων αντι-drones.

Ωστόσο, στην Ουκρανία η απαισιοδοξία διαδέχεται συχνά την αισιοδοξία. Έχουμε ξανακούσει στο παρελθόν ότι “το κλίμα αλλάζει”. Ακόμη και αν η τύχη της Ουκρανίας βελτιώνεται, η αβεβαιότητα και ο κίνδυνος παραμένουν.

Η αβεβαιότητα έγκειται στο αν το πλεονέκτημα της Ουκρανίας στα drones είναι πλέον δομικό ή απλώς κυκλικό. Η Ουκρανία πήρε προσωρινά το πάνω χέρι στις αρχές του 2025, μόνο για να εξουδετερώσει η Ρωσία αυτό το πλεονέκτημα καθώς προχωρούσε το έτος, προσαρμοζόμενη στις ουκρανικές τακτικές – για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας drones ευρείας καθοδήγησης (wide-guided drones) για να αποφύγει τον ουκρανικό ηλεκτρονικό πόλεμο.

Ο ρωσικός στρατός παραμένει ένας ανθεκτικός οργανισμός που μαθαίνει γρήγορα – η ρωσική βιομηχανία μπορεί να παράγει μαζικά drones και άλλο οπλισμό. Εάν το πλεονέκτημα της Ουκρανίας στα drones είναι προσωρινό, οι υπολειπόμενες αδυναμίες της θα επανέλθουν σύντομα στο προσκήνιο.

Η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού. Οι ρωσικές επιθέσεις κατέστρεψαν το ενεργειακό δίκτυο της Ουκρανίας τον περασμένο χειμώνα, και ο επόμενος χειμώνας ενδέχεται να είναι ακόμη πιο επώδυνος. Η Μόσχα εντείνει τον βίαιο αεροπορικό πόλεμο εναντίον του Κιέβου και άλλων πόλεων.

Ο κίνδυνος είναι ότι ένας Πούτιν που βρίσκεται υπό πίεση θα εντείνει τις προσπάθειες εξαναγκασμού του. Ο Ρώσος πρόεδρος υποστηρίζει εδώ και καιρό ότι η σύγκρουση με το Κίεβο είναι ένας αγώνας ενάντια στη Δύση. Με τα χρόνια, έχει χρησιμοποιήσει πυρηνικές απειλές, δολοφονικά σαμποτάζ και επιθετικό υβριδικό πόλεμο για να αποσταθεροποιήσει τους υποστηρικτές της Ουκρανίας.

Αυτή η διάσταση του πολέμου κλιμακώνεται. Στα τέλη του περασμένου μήνα, ένα ρωσικό drone χτύπησε μια πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ. Οι ρωσικές απειλές εναντίον των ευάλωτων κρατών της Βαλτικής έχουν γίνει πιο απειλητικές.

Ο Πούτιν δεν προετοιμάζεται για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο: ο στρατός του μετά βίας μπορεί να διαχειριστεί τον πόλεμο στον οποίο ήδη βρίσκεται. Αλλά πιθανώς ελπίζει ότι ο στρατιωτικός εκφοβισμός θα οδηγήσει τα ευρωπαϊκά κράτη να μετριάσουν την υποστήριξή τους προς την Ουκρανία ή να την αποτρέψουν από το να επιτεθεί σε ρωσικές πόλεις. Ή ίσως πιστεύει ότι η απειλή κλιμάκωσης θα οδηγήσει σε μια ευνοϊκή διπλωματική παρέμβαση από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Ορισμένοι αξιωματούχοι του ΝΑΤΟ φοβούνται μάλιστα ότι ο Πούτιν ενδέχεται να σκηνοθετήσει μια μικρή στρατιωτική σύγκρουση – για παράδειγμα, μια κατάληψη και στη συνέχεια μια γρήγορη απόσυρση από εδάφη στην Εσθονία – ως έναν τρόπο να δυσφημήσει το ΝΑΤΟ και να δείξει στους Ευρωπαίους ότι ο Τραμπ πλέον δεν τους καλύπτει.

Αυτό παραμένει ένα ακραίο σενάριο. Όμως ο Πούτιν, ο οποίος έχει ποντάρει τα πάντα στην Ουκρανία, δεν θα δεχτεί εύκολα μια πικρή απογοήτευση. Μια σύγκρουση που προς το παρόν εξελίσσεται ευνοϊκά για τους “καλούς”, θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο επικίνδυνη προτού τελειώσει.

Ο Brands είναι επίσης senior fellow στο American Enterprise Institute, συγγραφέας του βιβλίου “The Eurasian Century: Hot Wars, Cold Wars, and the Making of the Modern World” και senior adviser της Macro Advisory Partners.

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