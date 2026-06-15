Οι ηγέτες της Ομάδας των Επτά πιο ισχυρών βιομηχανικών κρατών συναντώνται από σήμερα έως τις 17 Ιουνίου στην πόλη Εβιάν της Γαλλίας, σε μια σύνοδο που πραγματοποιείται στον απόηχο της ανακοίνωσης των ΗΠΑ και του Ιράν για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Στην ατζέντα της G7 θα βρεθούν ήδη από την πρώτη ημέρα οι συνέπειες της συμφωνίας, η στήριξη προς τον Λίβανο, το μακροπρόθεσμο άνοιγμα του Ορμούζ και η προοπτική συμφωνίας για το πυρηνικό και βαλλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, όπως ανέφερε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του στο Instagram.

Τα ζητήματα αυτά αναμένεται να συζητηθούν και αύριο, Τρίτη, παρουσία ηγετών της Αιγύπτου, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Κατάρ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να έχει σήμερα συνομιλίες με τον Γάλλο ομόλογό του στις 17:00 τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας. Στη συνέχεια, οι δύο πρόεδροι θα παραστούν στο δείπνο για την έναρξη της συνόδου, στο οποίο θα συμμετάσχουν οι ηγέτες της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Βρετανίας.

Πολλά μέλη της G7 έχουν επηρεαστεί άμεσα από τις κινήσεις του Τραμπ στη διεθνή σκηνή, οι οποίες έχουν προκαλέσει αναταράξεις στη Μέση Ανατολή, το παγκόσμιο εμπόριο και τη διπλωματία.

«Σύνοδος κορυφής κρίσεων»

Ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος φιλοξενεί για δεύτερη φορά τη σύνοδο της G7 μετά το 2019 στη Μπιαρίτς, προσβλέπει σε μια διπλωματική επιτυχία, στην τελευταία του συμμετοχή σε αυτή την ομάδα των ισχυρών βιομηχανικών δυνάμεων πριν αποχωρήσει από το Μέγαρο των Ηλυσίων τον Μάιο του 2027.

«Θα είναι μια σύνοδος κορυφής κρίσεων και μια σύνοδος κορυφής με συγκεκριμένα αποτελέσματα», ανέφερε η γαλλική προεδρία.

Η λέξη-κλειδί, σύμφωνα με το Παρίσι, θα είναι η σύγκλιση. Αφενός μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των Ευρωπαίων, οι οποίοι βρίσκονται σε αντίθετες θέσεις σε αρκετά ζητήματα, και αφετέρου μεταξύ των χωρών της G7 και των προσκεκλημένων χωρών, δηλαδή της Βραζιλίας, της Ινδίας, της Κένυας, της Νότιας Κορέας και της Αιγύπτου.

Πέρα από τη Μέση Ανατολή, ο Μακρόν ελπίζει να εξασφαλίσει από τον Τραμπ μια πιο θετική στάση προς το Κίεβο και λιγότερο ευνοϊκή προς τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα συμμετάσχει αύριο, Τρίτη, σε συνεδρίαση για την Ουκρανία, παρουσία του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι προσδοκίες και οι προκλήσεις

Το ερώτημα είναι αν ο Μακρόν θα καταφέρει ακόμη μία διπλωματική επιτυχία, αντίστοιχη με εκείνη της συνόδου της G7 στη Μπιαρίτς, όταν είχε πετύχει να φέρει τον τότε Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ, σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις μεταξύ Ντόναλντ Τραμπ και Ιράν βρίσκονταν ήδη σε οριακό σημείο.

Οι προσδοκίες είναι υψηλές. «Η G7 πρέπει να επιβληθεί ως ένα σχήμα που λειτουργεί προτού αναλάβουν την προεδρία της οι ΗΠΑ το 2027», προειδοποίησε ευρωπαϊκή πηγή.

Άλλη μία πρόκληση που θέτει ο Μακρόν είναι η αντιμετώπιση των μεγάλων παγκόσμιων μακροοικονομικών ανισορροπιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Γάλλος πρόεδρος αναμένεται να πει στους Αμερικανούς ότι οι δασμοί «ήταν κακή ιδέα» και πρέπει να καταργηθούν σταδιακά. Παράλληλα, αναμένεται να καλέσει την Κίνα να επιδείξει μεγαλύτερη υπευθυνότητα στις επιδοτήσεις των επιχειρήσεων και να ενισχύσει την εγχώρια αγορά της, αντί να προχωρεί σε μαζικές εξαγωγές.

Τεχνητή νοημοσύνη και κοινωνικά δίκτυα

Η γαλλική προεδρία έχει προσκαλέσει και ηγέτες της παγκόσμιας τεχνολογικής βιομηχανίας, μεταξύ των οποίων οι Αμερικανοί Σαμ Άλτμαν και Ντάριο Αμοντέι, επικεφαλής της OpenAI και της Anthropic αντίστοιχα.

Οι επικεφαλής των τεχνολογικών εταιρειών θα συμμετάσχουν σε γεύμα την Τετάρτη, το οποίο θα επικεντρωθεί στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για την τεχνητή νοημοσύνη και στην απαγόρευση πρόσβασης των παιδιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σύνοδος της G7 στη Γαλλία πραγματοποιείται σε ένα περιβάλλον πολλαπλών κρίσεων, με τη Μέση Ανατολή, την Ουκρανία, το παγκόσμιο εμπόριο, την τεχνολογία και τις μακροοικονομικές ανισορροπίες να συνθέτουν μια ιδιαίτερα απαιτητική ατζέντα για τους ηγέτες των ισχυρότερων βιομηχανικών κρατών.

ΠΗΓΗ ΑΠΕ-ΜΠΕ