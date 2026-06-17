Νέο σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο διάγνωσης των όγκων εγκεφάλου, μειώνοντας τον χρόνο ακριβούς ταξινόμησής τους από εβδομάδες σε λίγα μόλις λεπτά.

Ερευνητές από το Γερμανικό Κέντρο Έρευνας για τον Καρκίνο (DKFZ) και το Πανεπιστήμιο της Χαϊδελβέργης ανέπτυξαν το σύστημα Τεχνητής Νοημοσύνης Hetairos, το οποίο μπορεί να αναγνωρίζει με μεγάλη ακρίβεια μοριακούς υποτύπους όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος χρησιμοποιώντας ψηφιοποιημένες ιστολογικές τομές, δηλαδή δείγματα ιστού που ήδη εξετάζονται στο μικροσκόπιο.

Οι όγκοι του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού αποτελούν μία εξαιρετικά ετερογενή ομάδα νοσημάτων. Σήμερα, για να καθοριστεί με ακρίβεια ο τύπος και ο υποτύπος πολλών όγκων απαιτούνται εξειδικευμένες μοριακές εξετάσεις, όπως η ανάλυση μεθυλίωσης του DNA, διαδικασίες που συχνά χρειάζονται ημέρες ή και εβδομάδες μέχρι να ολοκληρωθούν.

Το Hetairos έρχεται να επιταχύνει σημαντικά αυτή τη διαδικασία. Σύμφωνα με τους ερευνητές της μελέτης, η οποία δημοσιεύτηκε στο Nature Cancer, το σύστημα εκπαιδεύτηκε σε περισσότερα από 11.000 ψηφιοποιημένα δείγματα όγκων που προέρχονταν από 9.606 ασθενείς και 11 ιατρικά κέντρα σε τέσσερις ηπείρους. Είναι σε θέση να ταξινομεί 102 διαφορετικούς μοριακούς υποτύπους όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρο το φάσμα της σύγχρονης ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ).

Στις περιπτώσεις όπου το σύστημα παρείχε διάγνωση με υψηλή βεβαιότητα, η ακρίβειά του έφτασε το 87%, επίδοση που θεωρείται ιδιαίτερα υψηλή για ένα τόσο πολύπλοκο διαγνωστικό πεδίο.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αντικαθιστά τον παθολογοανατόμο ή τις μοριακές εξετάσεις. Αντίθετα, λειτουργεί ως εργαλείο υποστήριξης, περιορίζοντας γρήγορα τις πιθανές διαγνώσεις και βοηθώντας τους γιατρούς να επιλέξουν πιο στοχευμένα τις εξετάσεις που θα ακολουθήσουν.

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της νέας τεχνολογίας είναι ότι βασίζεται σε συμβατικές ιστολογικές τομές, οι οποίες χρησιμοποιούνται ήδη καθημερινά στα παθολογοανατομικά εργαστήρια σε όλο τον κόσμο. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε μελλοντικά να διευκολύνει την πρόσβαση σε προηγμένη διάγνωση ακόμη και σε νοσοκομεία που δεν διαθέτουν εξειδικευμένες μοριακές υποδομές.

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην παθολογία μπορεί να συμβάλει στην ταχύτερη και ακριβέστερη διάγνωση των όγκων του κεντρικού νευρικού συστήματος, επιτρέποντας την έγκαιρη λήψη θεραπευτικών αποφάσεων για ασθενείς με ιδιαίτερα επιθετικές μορφές καρκίνου.

ygeiamou.gr